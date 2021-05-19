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Новости
Украина
19 мая 21, 10:32
Заробитчан из Украины вакцинируют на границе с Польшей
Вакцинация
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Граждан Украины, которые едут в Польшу на работу, будут вакцинировать от коронавируса на границе препаратом Johnson & Johnson.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ЕП".

"Это будет своеобразным фильтром против занесения коронавируса извне. Мы уже ежедневно фиксируем по несколько инфицированных на наших контрольно-пропускных пунктах на границе с Украиной. Люди, которые приезжают на работу в Польшу, тоже должны быть вакцинированы, что усилит нашу защиту", - рассказал руководитель медицинского центра в Ряшеве, профессор Станислав Мазур.

Украинцы будут получать вакцину Johnson & Johnson, которую выбрали потому, что для прививки этим препаратом необходимо вводить только одну дозу, тогда как для прививки другими вакцинами обязательным является введение второй дозы.

Применение этого препарата позволит избежать возможных осложнений при организации введения второй дозы.

"Мы получили много сигналов от работодателей о том, что они хотят таких прививок. Компании, нанимающие иностранцев на строительство, на сезонные работы, опасаются вспышки коронавируса, который впоследствии заблокирует работу. Мы ждем заказанных доз и сразу после этого начнем прививки", - рассказал Мазур.

Он не назвал дату, когда именно может начаться вакцинация.
censor.net.ua
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