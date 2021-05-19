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Украина
19 мая 21, 12:33
На Донбассе сократилось число обстрелов
Донбасс
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За минувшие сутки противник шесть раз открывал огонь, с начала текущих суток - ни разу. У ВСУ сутки прошли без потерь.
В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе совершили шесть обстрелов украинских позиций, военнослужащие Вооруженных сил Украины не пострадали. Об этом в среду, 19 мая, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 18 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в утренней сводке.

В частности, неподалеку Песков враг дважды открывал огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У населенных пунктов Светлодарск и Зайцево сепаратисты совершили обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Красногоровки противник совершил обстрел из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, а у Авдеевки - из подствольных гранатометов.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - отметили в ОС.

В штабе также подчеркнули, что по состоянию на 7:00 утра, 19 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, за сутки 17 мая было зафиксировано девять обстрелов украинских позиций. При чем часть из них проводилась из жилых районов Донецка.

Вчера стало известно, что ОБСЕ приостановила полеты дронов на Донбассе. Это было сделано после того, как один из дронов повредился во время аварийной посадки из-за того, что дрон глушили. 

Источник: https://korrespondent.net/
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