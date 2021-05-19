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Украина
19 мая 21, 12:35
Суточный прирост COVID в Украине продолжает расти
COVID-19
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За минувшие сутки выявили более пяти тысяч новых случаев, при том, что сутками ранее их было чуть более четырех тысяч.
В Украине за прошедшие сутки выявили 5 138 новых случаев коронавируса, 227 человек скончалось. Об этом в среду, 19 мая, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Среди заболевших 260 детей и 187 медработников. Больше всего новых случаев выявили в Харьковской (567), Киеве (477), Днепропетровской (457), Донецкой (336) и Киевской (336) областях.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 2 269 человек;
выписаны из больниц - 3 174 человека;
летальных случаев - 227;
выздоровели - 17 102 человека;
осуществлено тестирований за сутки - 77685 (в частности методом ПЦР - 31935, методом ИФА - 13094), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 32656.

За все время пандемии в Украине:

 заболело – 2 165 233 человека;
 выздоровели – 1 899 446 человек;
 летальных исходов - 48 696;
 проведения ПЦР-тестов – 9 914 382.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (567), г. Киев (477), Днепропетровской (457), Донецкой (336) и Киевской (336) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 477 случаев;
Винницкая область - 128 случаев;
Волынская область - 193 случая;
Днепропетровская область - 457 случаев;
Донецкая область - 336 случаев;
Житомирская область - 115 случаев;
Закарпатская область - 67 случаев;
Запорожская область - 276 случаев;
Ивано-Франковская область - 98 случаев;
Киевская область - 336 случаев;
Кировоградская область - 84 случая;
Луганская область - 111 случаев;
Львовская область - 239 случаев;
Николаевская область - 237 случаев;
Одесская область - 130 случаев;
Полтавская область - 131 случай;
Ровенская область - 309 случаев;
Сумская область - 167 случаев;
Тернопольская область - 108 случаев;
Харьковская область - 567 случаев;
Херсонская область - 110 случаев;
Хмельницкая область - 178 случаев;
Черкасская область - 169 случаев;
Черновицкая область - 62 случая;
Черниговская область - 53 случая.

Напомним, накануне в Украине обнаружили 4 095 новых случаев заражения коронавирусом, 285 человек скончалось.

Источник: https://korrespondent.net/
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