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Украина
19 мая 21, 12:37
В МОЗ рассказали, какими препаратами вакцинируют
вакцина
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Накануне в Украине сделали более 19 тысяч прививок. Большинство из них - вакциной AstraZeneca южнокорейского производства. Также прививали препаратами CoronaVac и Pfizer.
За минувшие сутки в Украине сделали 19 088 прививок от коронавируса. Из них 10 072 - второй дозой. Об этом в среду, 19 мая, сообщили в пресс-службе Минздрава.

В министерстве также сообщили, сколько людей и какой вакциной прививали накануне:

вакциной Covishield (AstraZeneca индийского производства) - 480 человек,
вакциной CoronaVac – 6 070 человек,
вакциной Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 5 412 человек,
вакциной AstraZeneca (южнокорейского производства) – 7 126 человек.

С начала кампании всего сделано 994 872 прививки. Первую дозу получили - 957 346 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 37 526 человек:

вакциной Covishield (AstraZeneca индийского производства) - 484 439;
вакциной CoronaVac – 83 108;
вакциной Comirnaty – Pfizer / BioNTech) - 56 861;
вакциной AstraZeneca (южнокорейского производства) – 332 940.

Источник: https://korrespondent.net/
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