В МОЗ рассказали, какими препаратами вакцинируют

За минувшие сутки в Украине сделали 19 088 прививок от коронавируса. Из них 10 072 - второй дозой. Об этом в среду, 19 мая, сообщили в пресс-службе Минздрава.





В министерстве также сообщили, сколько людей и какой вакциной прививали накануне:





вакциной Covishield (AstraZeneca индийского производства) - 480 человек,

вакциной CoronaVac – 6 070 человек,

вакциной Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 5 412 человек,

вакциной AstraZeneca (южнокорейского производства) – 7 126 человек.





С начала кампании всего сделано 994 872 прививки. Первую дозу получили - 957 346 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 37 526 человек:





вакциной Covishield (AstraZeneca индийского производства) - 484 439;

вакциной CoronaVac – 83 108;

вакциной Comirnaty – Pfizer / BioNTech) - 56 861;

вакциной AstraZeneca (южнокорейского производства) – 332 940.



