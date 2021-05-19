В ОП назвали три причины отставки Мендель

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил увольнение пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель и рассказал о поиске нового спикера, пишет КП в Украине в среду, 19 мая.





Он напомнил, что Мендель остается на должности, пока не будет найдена замена. После этого она перейдет в статус советника по международным медиа.





Подоляк назвал несколько причин, почему Мендель покидает должность





"Первая – это крайне жесткий ритм работы с президентом Владимиром Зеленским. Он работает 24/7 без перерывов. И все время хочет по-перфекционистски получать качественную работу. В таком режиме очень малое количество людей может работать постоянно", - говорит Подоляк.





Второй причиной он назвал "безумнейший хейт, в который попадала Юля".





"Ее хейтили по любому вопросу, абсолютно незаслуженно, как правило. Она профессионал, она точно понимает суть работы, быстро выполняет задания, эффективно коммуницирует с людьми в теневом формате. Но она попала под феерическую атаку и ботов, и ломов, и политически ангажированных субъектов, и каких-то ревнивых журналистов. Естественно, это сильно демотивирует", - говорит Подоляк.





"И третье, мне кажется, что уровень Юлии переходит на ступеньку выше. Она уже должна была бы отойти от функционала пресс-секретаря и перейти в функционал, скажем так, человека, который имеет позицию по многим важным вопросам и высказывать ее от своего имени", - добавил советник главы ОП.





Он также сообщил, что на пост пресс-секретаря президента есть 12-15 претендентов. "Мы можем прийти на День журналиста с новым пресс-секретарем", - говорит Подоляк.





Напомним, Зеленский назначил Мендель своим спикером 3 июня 2019 года. Она победила на конкурсе, в котором участвовали около четырех тысяч человек. Об ее отставке стало известно 30 апреля.



