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Новости
Украина
19 мая 21, 12:47
Известно место пресс-конференции Зеленского
Владимир Зеленский
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Вторая большая пресс-конференция президента в день его инаугурации состоится на предприятии Антонов.
Пресс-конференция президента Владимира Зеленского состоится на предприятии Антонов, сообщает пресс-служба его Офиса.

Начало встречи с журналистами запланировано на 12:00. Представителей СМИ начнут пускать на территорию завода с 10:30.

Аккредитацая журналистов проводится до 15:00 среды.

Пресс-конференция будет транслироваться онлайн в соцсетях, на официальных страницах ОП на украинском и английском языках.

Напомним, последняя большая пресс-конференция Зеленского состоялась на первую годовщину его инаугурации, 20 мая 2020 года. До этого, в октябре 2019 года, президент провел 14-часовой пресс-марафон с представителями десятков СМИ.

Источник: https://korrespondent.net/
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