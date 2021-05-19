Известно место пресс-конференции Зеленского

Пресс-конференция президента Владимира Зеленского состоится на предприятии Антонов, сообщает пресс-служба его Офиса.





Начало встречи с журналистами запланировано на 12:00. Представителей СМИ начнут пускать на территорию завода с 10:30.





Аккредитацая журналистов проводится до 15:00 среды.





Пресс-конференция будет транслироваться онлайн в соцсетях, на официальных страницах ОП на украинском и английском языках.





Напомним, последняя большая пресс-конференция Зеленского состоялась на первую годовщину его инаугурации, 20 мая 2020 года. До этого, в октябре 2019 года, президент провел 14-часовой пресс-марафон с представителями десятков СМИ.



