Скелеты в шкафу новых кандидатов на посты глав министерств

На пост министра здравоохранения претендует нынешний замминистра, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Свое согласие стать министром экономики дал глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко. Пост директора "Укравтодора" ради кабинета министра инфраструктуры готов покинуть Александр Кубраков.На Минэкономики претендует чиновник времен Януковича
Главный налоговик страны Алексей Любченко претендует не просто на пост министра экономики, но и на должность первого вице-премьера. Должность статусная. Даже Юрий Витренко не смог взять такую кадровую высоту, хотя за ним стояло немало весомых в украинской политике групп влияния.
Сможет ли Любченко получить от депутатов необходимый кредит доверия? 99%, что да. И во многом благодаря тому, что он уже много-много лет на госслужбе и имеет лоббистов из лагерей самого разнообразного окраса.
Когда Любченко в 2020 году без конкурса назначили главой ГНС, в СМИ можно было увидеть реакцию по типу "назначать Любченко главой коррумпированной ГНС - все-равно что тушить пожар бензином". Год назад слово за Любченко перед президентом замолвилминистр финансов Сергей Марченко. Кулуарно говорится, что похлопотал за Любченко и один из спонсоров партии "Слуга народа" Илья Павлюк, который фигурирует во множестве журналистских расследованиях в статусе "смотрящего за таможней".
Учитывая информацию из открытых источников, можно сказать, что Любченко не является посторонним человеком в так называемом бывшем лагере "бело-голубых". Когда экс-глава МВД Виталий Захарченко был главой ГНА, то Любченко работал его заместителем. Когда налоговую возглавил близкий к семье президента Виктора Януковича Александр Клименко, Любченко тоже оставался замом главы ГНА.
После Революции достоинства Любченко не попал под люстрацию. Он получил должность советника главы отдела советников Департамента по обеспечению деятельности Службы ГНАУ. И помог ему в этом якобы "регионал" Виталий Хомутынник. Журналисты-расследователи утверждали, что у Любченко долгое время были/есть бизнес-связи с Николаем Мартыненко. А через Мартыненко - и с главой МВД Арсеном Аваковым.
В сверхгромких коррупционных скандалах фамилия Алексея Любченко не звучала. Один раз антикоррупционеры заинтересовались декларацией налоговика, в частности, за какие деньги его семья купила несколько квартир в Киеве и элитные авто. Второй раз Любченко попал в эпицентр внимания из-за ДТП в центре Киева. Журналисты задавали много вопросов: почему Любченко уехал с места происшествия, сказал поменять номера на авто и вообще на чьей машине он разъезжает?На Мининфраструктуры претендует руководитель "Большого строительства"
Преемником уволенного министра инфраструктуры Владислава Криклия может стать Александр Кубраков. При президенте Владимире Зеленском он меняет уже третий портфель. В 2019 году стал народным депутатом по спискам (№30) партии "Слуга народа". По имеющейся информации, лоббировал его Алексей Гончарук, с которым Кубраков работал в Офисе эффективного регулирования. В парламенте задержался недолго - в ноябре выиграл конкурс на должность главы "Укравтодора"… Недоброжелатели Кубракова утверждают, что с конкурсом ему помог небезызвестный в столичных кругах застройщик Андрей Ваврыш. С Ваврышем Кубраков сотрудничал в бытность своей работы в КГГА - был советником по IT-вопросам главы столичной госадминистрации Александра Попова, а потом и Виталия Кличко.
Став главой "Укравтодора", при кураторстве замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко запускает масштабное строительство и ремонт дорог в Украине под названием "Большое строительство". Да, дороги начали строиться и ремонтироваться, даже расконсервировали некоторые старые инфраструктурные объекты. Но… из-за многочисленных скандалов с тендерами, космической стоимостью строительства и ремонта дорог проект "Большое будівництво" окрестили "Большим крадивництвом".
На замену Владиславу Криклию может прийти руководитель "Большого строительства". Фото: bigbud.kmu.gov.ua
В биографии кандидата на пост министра здравоохранения Виктора Ляшко, судя по информации из открытых источников, нет особо темных пятен. После окончания вуза планомерно поднимался по карьерной лестнице. Сначала семь лет работал в Киевской СЭС, затем перешел на работу в Минздрав - главным специалистом, а потом и руководителем департамента Госсанэпидемслужбы Украины.
В разгар Революции достоинства руководил Киевским областным лабораторным центром СЭС. С 2014 по 2018 годы занимался общественной деятельностью, финансируемой грантовыми структурами в Украине. Якобы благодаря западным партнерам Ляшко вернулся на госслужбу. Специально под него организовали должность заместителя директора Центра общественного здоровья. Чуть позже Ляшко дорос до должности замминистра здравоохранения. Был в обойме Ульяны Супрун. А когда ее уволили, то остался на своей должности при министрах Скалецкой, Емце и Степанове.
Вспышка эпидемии коронавируса вынудила правительство пойти на воскрешение должности главного санитарного врача страны. Им стал Виктор Ляшко. И с этого момента и начинается его публичный звездный час. Он ежедневно на "экране" - рассказывает о ситуации с коронавирусом в Украине, комментирует планы правительства, отчитывается об их реализации и т.д. Ляшко становится частным гостем политических ток-шоу. Попадает в анкеты социологических опросов как потенциальный преемник Максима Степанова и даже как молодой политик.
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВПрезидент укрепляет Кабмин
Вадим КАРАСЕВ, директор Института глобальных стратегий:
- Ожидается не простая ротация. Любченко претендует не только на министра экономики, но и пост первого вице-премьера. То есть в случае командировок, болезни премьера именно Любченко будет руководить правительством. Говорят, что он человек системный, хороший управленец. Думаю, его одной из главных задач будет нахождение денег на ту же социалку, чтобы обеспечить хорошую картинку перед выходом Зеленского на старт второго президентского срока.
Кубраков во главе Мининфраструктуры - сигнал о том, что "Большая стройка" расширится. Будут приводить в порядок не только автодороги, но и ЖД.
Перед Ляшко будет стоять задача - завершить вакцинацию против коронавируса до конца года.Политика правительства от новых назначение не поменяется
Константин БОНДАРЕНКО, председатель правления Института украинской политики:
- Политику правительства формирует премьер. Министры лишь выступают модераторами этой политики. Верховная Рада не меняет премьера, а значит - Кабмин продолжит работать по программе Дениса Шмыгаля.
Новые министры могут быть более эффективными или менее эффективными управленцами, нежели их предшественники.
И уже сейчас можно прогнозировать, что власть идет на усиление экономического блока. В случае результативного голосования Алексей Любченко станет первым вице-премьером - человеком, который будет курировать весь экономический блок страны, а не только Минэкономики - это и Минфин, и Минэнерго, и возрождающееся Минагрополитики. Новые полномочия дают возможность более системно и более активно претворять в жизнь экономическую программу Кабмина.