Скелеты в шкафу новых кандидатов на посты глав министерств

На пост министра здравоохранения претендует нынешний замминистра, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Свое согласие стать министром экономики дал глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко. Пост директора "Укравтодора" ради кабинета министра инфраструктуры готов покинуть Александр Кубраков.

Главный налоговик страны Алексей Любченко претендует не просто на пост министра экономики, но и на должность первого вице-премьера. Должность статусная. Даже Юрий Витренко не смог взять такую кадровую высоту, хотя за ним стояло немало весомых в украинской политике групп влияния.

Сможет ли Любченко получить от депутатов необходимый кредит доверия? 99%, что да. И во многом благодаря тому, что он уже много-много лет на госслужбе и имеет лоббистов из лагерей самого разнообразного окраса.

Когда Любченко в 2020 году без конкурса назначили главой ГНС, в СМИ можно было увидеть реакцию по типу "назначать Любченко главой коррумпированной ГНС - все-равно что тушить пожар бензином". Год назад слово за Любченко перед президентом замолвилминистр финансов Сергей Марченко. Кулуарно говорится, что похлопотал за Любченко и один из спонсоров партии "Слуга народа" Илья Павлюк, который фигурирует во множестве журналистских расследованиях в статусе "смотрящего за таможней".

Учитывая информацию из открытых источников, можно сказать, что Любченко не является посторонним человеком в так называемом бывшем лагере "бело-голубых". Когда экс-глава МВД Виталий Захарченко был главой ГНА, то Любченко работал его заместителем. Когда налоговую возглавил близкий к семье президента Виктора Януковича Александр Клименко, Любченко тоже оставался замом главы ГНА.

После Революции достоинства Любченко не попал под люстрацию. Он получил должность советника главы отдела советников Департамента по обеспечению деятельности Службы ГНАУ. И помог ему в этом якобы "регионал" Виталий Хомутынник. Журналисты-расследователи утверждали, что у Любченко долгое время были/есть бизнес-связи с Николаем Мартыненко. А через Мартыненко - и с главой МВД Арсеном Аваковым.

В сверхгромких коррупционных скандалах фамилия Алексея Любченко не звучала. Один раз антикоррупционеры заинтересовались декларацией налоговика, в частности, за какие деньги его семья купила несколько квартир в Киеве и элитные авто. Второй раз Любченко попал в эпицентр внимания из-за ДТП в центре Киева. Журналисты задавали много вопросов: почему Любченко уехал с места происшествия, сказал поменять номера на авто и вообще на чьей машине он разъезжает?

Преемником уволенного министра инфраструктуры Владислава Криклия может стать Александр Кубраков. При президенте Владимире Зеленском он меняет уже третий портфель. В 2019 году стал народным депутатом по спискам (№30) партии "Слуга народа". По имеющейся информации, лоббировал его Алексей Гончарук, с которым Кубраков работал в Офисе эффективного регулирования. В парламенте задержался недолго - в ноябре выиграл конкурс на должность главы "Укравтодора"… Недоброжелатели Кубракова утверждают, что с конкурсом ему помог небезызвестный в столичных кругах застройщик Андрей Ваврыш. С Ваврышем Кубраков сотрудничал в бытность своей работы в КГГА - был советником по IT-вопросам главы столичной госадминистрации Александра Попова, а потом и Виталия Кличко.

Став главой "Укравтодора", при кураторстве замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко запускает масштабное строительство и ремонт дорог в Украине под названием "Большое строительство". Да, дороги начали строиться и ремонтироваться, даже расконсервировали некоторые старые инфраструктурные объекты. Но… из-за многочисленных скандалов с тендерами, космической стоимостью строительства и ремонта дорог проект "Большое будівництво" окрестили "Большим крадивництвом".



