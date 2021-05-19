Полмиллиона пенсионеров получат доплату в 100 гривен

Украинцам, вышедшим на пенсию в 2019-2020 годах, установят ежемесячную доплату к пенсии в сумме 100 гривен. Доплата устанавливается из-за того, что эти люди не подпадают под плановую ежегодную индексацию. Об этом 19 мая рассказала министр социальной политики Марина Лазебная во время выступления на "Украинском радио"

- Следующие перерасчеты пенсий состоятся в июле. Там будет две программы: первая - в связи с изменением прожиточного минимума, а вторая программа - это новая программа, - сказала она.

Как сообщила Лазебная, когда Минсоцполитики проанализировало людей, которые подпадают под индексацию, "то вышло где-то полмиллиона человек, которые не попали под индексацию, это люди, которым пенсии назначены в 2019-2020 годах".

Но, по ее словам, после выхода этих людей на пенсию цены продолжали расти.

- Поэтому этим пенсионерам будет предоставлена ежемесячная доплата к пенсии в размере 100 гривен. Это новая программа, - сказала Лазебная.

С 1 сентября 2020 минимальная пенсия в Украине повышена до 2000 гривен. Это изменение коснулось 1.6 миллиона пенсионеров. До того пенсии в Украине повышались в июле 2020-го. Пересчет коснулся минимальных пенсий и был связан с увеличением прожиточного минимума.

В январе 2021-го уже произошло повышение пенсий с 2100 до 2400 грн для граждан в возрасте от 65 лет, при наличии у них страхового стажа от 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин и больше (40% от увеличенной минималки с 5000 до 6000).

В Украине 1 марта 2021 года стартовала индексация пенсий. Однако в то время, как у одних пенсионеров пенсии увеличиваются, другим могут приостановить выплаты в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Плановую индексацию пенсий с 1 марта 2021 года провели для 9,76 млн пенсионеров. Размер пенсий повышен для 7.91 млн пенсионеров.

По состоянию на 1 апреля 2021 года в Украине насчитывалось 11 052 849 пенсионеров. Средний размер выплаты составил 3 724.65 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 217.14 гривен или на 6.2%.

До конца 2021 года в Украине ожидается несколько этапов повышения пенсий. В частности, в апреле Кабинет министров планирует провести индексацию выплат для 400-600 тысяч работающих пенсионеров.

Этапы повышения пенсий: