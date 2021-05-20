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Новости
Украина
20 мая 21, 09:41
В Украине задержали двух крупнейших "воров в законе"
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Задержанные принадлежали к "верхушке" преступного мира и контролировали криминалитет сразу в нескольких областях.

Правоохранители задержали двух самых влиятельных "воров в законе" по прозвищу "Умка" и "Лаша Сван". Их подозревают в установлении и распространении преступного влияния в соответствующем уголовном статусе. Об этом в четверг, 20 мая, сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что правоохранители установили все сферы их деятельности и связи.

"Эти лица из "верхушки" преступного мира образовывали преступные группировки и контролировали через своих представителей криминалитет в государстве, подстрекали к совершению новых преступлений и приводили к появлению дополнительных угроз для безопасности граждан", - говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, оба подозреваемых считались одними из самых влиятельных "воров в законе" в Украине и контролировали криминалитет сразу в нескольких областях - Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и части Западного региона.

"Известно, что "Умка", коронованный в 2014 году, и "Лаша Сван", "вор в законе" с 1995, получили свои высокие "звания" от топ-представителей российского криминального мира", - сообщили в полиции.

Сейчас задержанным готовят сообщение о подозрении, продолжаются обыски.

 





Ранее сообщалось, что СНБО вводит санкции против криминалитета. После принятия соответствующего закона будут применены персональные санкции против 557 воров в законе. Также санкции введут против 111 иностранцев, которые являются "криминальными авторитетами".

Korrespondent
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