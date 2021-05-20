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Новости
Украина
20 мая 21, 12:46
Зеленский анонсировал парад на День Независимости
пресс-конференция
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Празднование тридцатой годовщины Независимости Украины будет длиться три дня, а военный парад будет проводиться не только на суше, но и на воде.
Празднование тридцатой годовщины Независимости будет длиться три дня, а военный парад будет проводиться не только на суше, но и на воде.

В День Независимости Украины 24 августа в Киеве состоится большой военный парад, посвященный 30-летию независимости страны. Об этом в ходе пресс-конференции в четверг, 12 мая, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Парад будет военный, большой, как на суше, так и на воде. Будет в Днепре, Одессе и в Киеве на Майдане", - сказал Зеленский.

А вечером в этот день на НСК Олимпийский состоится большой концерт украинских звезд.

К 30 годовщине независимости также был подготовлен логотип, который глава государства презентовал в ходе пресс-конференции.

В целом празднование будет длиться три дня:

22 августа будут чествовать "Великих украинцев" - это новая премия для людей, которые прославляют Украину в мире. Также будет концерт.
Korrespondent
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