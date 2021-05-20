Зеленский анонсировал парад на День Независимости

В День Независимости Украины 24 августа в Киеве состоится большой военный парад, посвященный 30-летию независимости страны. Об этом в ходе пресс-конференции в четверг, 12 мая, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Парад будет военный, большой, как на суше, так и на воде. Будет в Днепре, Одессе и в Киеве на Майдане", - сказал Зеленский.

А вечером в этот день на НСК Олимпийский состоится большой концерт украинских звезд.

К 30 годовщине независимости также был подготовлен логотип, который глава государства презентовал в ходе пресс-конференции.

В целом празднование будет длиться три дня: