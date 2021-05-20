Зеленский дает пресс-конференцию. Видео

Президент Владимир Зеленский дает большую пресс-конференцию, посвященную итогам двух лет пребывания в должности. Напомним, что инаугурация действующего главы государства прошла ровно два года назад — 20 мая 2019 года.
Президент не изменил себе и снова выбрал неожиданное место для встречи с журналистами. Первую большую пресс-конференцию в октябре 2019 года он дал в недавно на тот момент открывшемся фуд-холле "Киевский рынок еды" (Kyiv Food Market), вторая большая пресс-конференция 20 мая 2020 года прошла в Мариинском парке. Проведение мероприятия под открытым небом мотивировали пандемией коронавируса. Для сегодняшней встречи с прессой выбран государственный авиазавод им. Антонова.
Delo.ua ведет трансляцию всего самого важного из выступления Владимира Зеленского.
12:17 Пресс-конференция проходит в цеху "Антонова". Президент сидит на фоне большегруза Ан-225 "Мрия". Рядом стоит фюзеляж Ан-178, который строят для армии. На нем нанесена надпись "Вооруженным силам — надежные крылья", но корпусом стоит без крыльев.
12:15 "Мы строим страну без войны". Зеленский сказал, что это зависит от крепости украинской армии.
12:10 Президент начал пресс-коференцию речью, где упомянул, что власть борется с пропагандистами, контрабандистами и строит "государство в смартфоне". Он заявил, что хочет построить страну, которая повернется лицом к гражданам. "Я очень хочу строить Украину, в которой нет бедности", — сказал глава государства.
11:53 Стало известно, кто будет модерировать пресс-конференцию президента. Это Ирина Победоносцева — глава директората информационной политики Офиса президента. Напомним, в конце апреля стало известно, что Юлия Мендель покинет должность пресс-секретаря президента, но преемника ей еще не нашли.
11:20 У входа в ГП "Антонов" помимо журналистов собрались активисты партии "Демократична сокира" и проводят акцию. Они протестуют против недопуска на мероприятие оппозиционных журналистов.