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Новости
Украина
20 мая 21, 12:58
Зеленский дает пресс-конференцию. Видео
Зеленский
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Для отчетной встречи со СМИ глава государства выбрал авиазавод им. Антонова

Президент Владимир Зеленский дает большую пресс-конференцию, посвященную итогам двух лет пребывания в должности. Напомним, что инаугурация действующего главы государства прошла ровно два года назад — 20 мая 2019 года.

Президент не изменил себе и снова выбрал неожиданное место для встречи с журналистами. Первую большую пресс-конференцию в октябре 2019 года он дал в недавно на тот момент открывшемся фуд-холле "Киевский рынок еды" (Kyiv Food Market), вторая большая пресс-конференция 20 мая 2020 года прошла в Мариинском парке. Проведение мероприятия под открытым небом мотивировали пандемией коронавируса. Для сегодняшней встречи с прессой выбран государственный авиазавод им. Антонова.

Delo.ua ведет трансляцию всего самого важного из выступления Владимира Зеленского.


13:21 Зеленский раскрыл один из аспектов будущего закона об олигархах. Согласно ему, любая встреча топ-чиновника с олигархом должна быть публична и о ней должен будет составлен отчет.

13:12 "К господину Криклию вопросов особо нет". Глава государства в целом хорошо оценил работу бывшего министра инфраструктуры и что Вдадислав Криклий и Игорь Петрашко (бывший министр экономики) остаются в команде. 

13:10 Зеленский анонсировал, что первый всеукраинский референдум (после принятия закона о всеукраинском референдуме) будет посвящен Донбассу.

12:59 Президент пообещал, что будет настаивать на отставке Арсена Авакова с поста главы МВД, если подозреваемые по делу будут признаны судом невиновными.

12:57 Зеленский напомнил, что недра принадлешат украинскому народу. И сказал, что рентные платежи на добычу железной руды будут повышаться, но с учетом интереса бизнеса.

12:45 "Называть их фамилии не буду, не боюсь никого". Зеленский не стал называть фамилии тех, кого объявят олигархами, но заявил, что закон "Об олигархах" уже практически готов.

12:36 "Я это обещал (удешевление ипотеки), и я это получил". Зеленский считает своей победой снижение процентов по кредитам на жилье. 

12:43 Президент считает, что эпоха бедности закончится, когда все начнут платить налоги.

12:29 "Раздача паспортов (на Донбассе) это первый шаг к аннексии". Зеленский отметил, что именно с раздачи паспортов началась аннексия Крыма.

12:22 Президент анонсировал саммит "Крымской платформы" 23 августа. Также рассказал, что в День Независимости военные парады пройдут в Киеве и Одессе.

12:17 Пресс-конференция проходит в цеху "Антонова". Президент сидит на фоне большегруза Ан-225 "Мрия". Рядом стоит фюзеляж Ан-178, который строят для армии. На нем нанесена надпись "Вооруженным силам — надежные крылья", но корпусом стоит без крыльев.

12:15 "Мы строим страну без войны". Зеленский сказал, что это зависит от крепости украинской армии.

12:10 Президент начал пресс-коференцию речью, где упомянул, что власть борется с пропагандистами, контрабандистами и строит "государство в смартфоне". Он заявил, что хочет построить страну, которая повернется лицом к гражданам. "Я очень хочу строить Украину, в которой нет бедности", — сказал глава государства.

11:53 Стало известно, кто будет модерировать пресс-конференцию президента. Это Ирина Победоносцева — глава директората информационной политики Офиса президента. Напомним, в конце апреля стало известно, что Юлия Мендель покинет должность пресс-секретаря президента, но преемника ей еще не нашли.

11:20 У входа в ГП "Антонов" помимо журналистов собрались активисты партии "Демократична сокира" и проводят акцию. Они протестуют против недопуска на мероприятие оппозиционных журналистов.
Delo
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