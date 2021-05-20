Пресс-конференция Зеленского: онлайн-трансляция

Вторая большая пресс-конференция президента Украина Владимира Зеленского состоится сегодня в 12:00. Встреча украинского лидера с журналистами в 2021 году пройдет на территории госпредприятия Антонов. В Офисе президента пообещали, что она будет оригинальной и "со смыслами". Корреспондент.net проведет текстовую онлайн-трансляцию.





Два года Зеленского. Итоги: видео-трансляция пресс-конференции





12:50 На вопрос уйдет ли Арсен Аваков с поста главы МВД, если подозреваемых по делу Шеремета признают невиновными, Зеленский ответил, что не вмешивается в деятельность правоохранительных органов и суда.





"Но я знаю детально, что произошло... Доказательств 100-процентных пока нет, что они виновны или невиновны", - сказал он отметив, что переписывается с одной из подозреваемых - Яной Дугарь и показал журналисту их переписку.





"Если осудили незаконно - я буду говорить с министром, может ли он остаться в таком случае (Аваков - ред)", - ответил Зеленский.





12:46 Основная философия антиолигархического закона: не убить большой бизнес, а убить влияние олигархических групп на бизнес, власть, СМИ и так далее, объяснил Зеленский. Закон появится на следующей неделе, а фамилии олигархов, которые под него подпадут, назвать отказался.





По закону, им дадут время "избавиться от этого влияния, глухого угла для них не будет".





12:43 О последних резонансных решениях СНБО: "Я выполняю свои конституционные обязанности. Там представлены все органы власти. Это не диктатура и не монархия".





12:40 Президент отметил, что Нафтогаз должен был закончить год с убытками в 11 миллиардов, поэтому его руководство было уволено. "Теперь не закончит [год с убытками]".





Он напомнил, что главным акционером и руководителем Нафтогаза является государство.





12:39 Зеленский отрицает давление на Нафтогаз и Нацбанк, отвечая на вопрос о кадровых перестановках.





12:35 "Эпоха бедности закончится только тогда, когда все будут платить налоги, будет дерегуляция и когда государство будет максимально диджитализировано", - подчеркнул президент.





12:34 Что касается завершения "эпохи бедности", то не все зависит от него, говорит президент. Он отметил, что давит на правительство, но сейчас экономика слабая не только в Украине, но и во всем мире из-за пандемии. Но, как отметил Зеленский, в Украине не все так плохо, как у других.





12:32 "По завершению двух лет я очень хорошо себя чувствую. Я знаю куда иду, что делаю и с кем закончу", - отметил Зеленский.





12:31 "Завершается эпоха Медведчука". Так ответил Зеленский журналистке, которая напомнила ему о предвыборных обещаниях.





12:30 Говоря о возможной встрече с Путиным Зеленский отметил, что идет разговор между Офисом президента и Кремлем.





12:29 Раздачу российских паспортов на Донбассе он назвал "большой проблемой".





12:28 Зеленский отказался от кофе, который ему принесли, с вопросом "А людям?".





12:27 Президент признал, что поддержка со стороны Евросоюза в последнее время ослабла.





12:24 Первый вопрос о войне на Донбассе. Зеленский рассказывает о сокращении обстрелов и смертей. Он признался, что процесс возвращения украинских территорий идет долго, но вчера на трехсторонней встрече по Донбассу договорились открыть КПВВ.





12:21 Президент рассказал, как будет проходить празднование независимости Украины в 2021 году.





22 августа:

вручение "премии великих украинцев" для тех, "кто прославляет Украину в стране и за ее пределами"





23 августа:

празднование Дня флага

первый саммит Крымской платформы. На нем будут подписаны "важные документы" и 30 стран-участников

концерт в Оперном театре





24 августа:

военный парад, "как на суше, так и на море"





12:16 Зеленский представил символ 30-летия Украины: "Украина не просто цветущая, ее не растоптать, не срезать".





12:14 Приоритеты Зеленского, о которых он будет сегодня говорить, выглядят так:





страна без олигархов

страна в смартфоне, "которая идет вперед"

страна, которая строит

реформы

страна без войны





12:10 Говоря о борьбе с коррупцией президент упомянул судебную реформу и приложение Дия.





12:09 В первую очередь Зеленский пообещал борьбу с олигархами. Будем строить "страну для 40 миллионов, а не для десятки Forbes".





12:07 Президент объяснил свою философию и символизм локации: "Справа недостроенный самолет Мрия, слева - фюзеляж нового самолета для украинской армии... Построить страну мечты, поднять ее высоко вверх".





"Мое видение - будем строить Украину. В широком смысле. Будем, строить, достраивать, начинать с нуля [в некоторых сферах]", - сказал Зеленский.





12:05 Зеленский начал с поздравления украинцев с Днем вышиванки.





12:04 "Мечте быть". Так объяснила Победоносцева выбор ГП Антонов для конференции.





12:03 Зеленский вышел к журналистам.





11:59 Группа Рейтинг опубликовала результаты опроса, который показал, что, если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то победу одержал бы Зеленский.





За действующего президента готовы отдать свой голос 30 процентов опрошенных, среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.





За лидера фракции Европейская солидарность Петра Порошенко проголосовали бы 12,8 процента украинцев. Юрий Бойко, нардеп от Оппозиционного платформы - За жизнь получил бы поддержку почти 12 процентов опрошенных.





Также 11,1 процента готовы проголосовать за Юлию Тимошенко, главу фракции Батькивщина. Игорь Смешко, который ранее уже пробовал свои силы на выборах, мог бы набрать 7,6 процента, а экс-нардеп Евгений Мураев - 5,1 процента.





Опрос проводился с 16 по 18 мая 2021 года.





11:54 Сегодня утром Антонов представил первый фюзеляж самолета Ан-178Т для нужд Воздушных сил ВСУ, сообщила пресс-служба министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.





"Конечно, впереди еще много работы: интеграция импортозамещенных комплектующих, этап испытаний и т.д. Но очередной важный шаг в процессе восстановления авиационной отрасли страны сделан", - глава ведомства Олег Уруский, который принял участие в официальной церемонии.





11:51 Пресс-конференцию президента Украины будет модерировать Ирина Победоносцева. Она является руководителем Департамента информационной политики Офиса президента Украины.





До этого назначения она была директором по развитию студии Квартал 95. Во время избирательной кампании работала главой пресс-службы штаба Зеленского.





Напомним, Юлия Мендель накануне ушла в отставку.





11:46 Зеленский будет отвечать на вопросы журналистов в авиацеху на фоне самолета Ан-124-100 Руслан.





11:42 У входа на завод Антонов собрались активисты партии Демократична сокира, протестовать против недопуска на мероприятие оппозиционных журналистов.

Эффектно, фактажно и по сути





Первая большая пресс-конференция президента Владимира Зеленского состоялась в первую годовщину его инаугурации, 20 мая 2020 года перед Мариинским дворцом. Тогда журналисты спрашивали Зеленского о внутренней политике, отношениях с олигархами и внутри его команды, про "эпоху бедности" и пандемию коронавируса.





До этого, в октябре 2019 года, президент на пятый месяц своего правления провел 14-часовой пресс-марафон на модном киевском фудкорте, где практически без перерывов на еду, группами принимал представителей СМИ за столом.





В 2021 году в Офисе президента журналистов решили собрать на территории украинского государственного концерна Антонов, известного на весь мир своими самолетами.





Как говорил советник руководителя ОП по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк, пресс-конференция будет оригинальна.





"Там будет идея, соответствующая идеи локация, будут смыслы... Он (президент - ред.) хочет построить отчет о двухлетии очень красиво и со смыслами: со входом в саму пресс-конференцию и с переходом потом к конкретным вопросам", - рассказывал Подоляк.





По его словам, Зеленский хочет, чтобы люди понимали: "вот у нас точка отправная была два года назад, куда мы от этой точки дошли сегодня и куда мы будем двигаться дальше.





"И он хочет, чтобы это подчеркивало и место пресс-конференции, и те слова, которые он будет говорить вначале", - рассказал он.





Также Подоляк рассказал о подготовке Зеленского к возможным темам вопросов.





"Накануне президент сверяет часы, уточняет цифры, позиции, чтобы выглядеть эффектно, говорить фактажно и по сути, а не растекаясь водой. А с точки зрения каких-то опасных или неопасных вопросов", - говорит представитель ОП.





Подоляк отмечал, что Зеленский хочет, чтобы общество понимало мотивы принятия тех или иных государственных решений и знало, чего ожидать от государственных институтов.





"Надо и итоги подвести за второй год каденции Зеленского и ответить на вопрос о том, какой будет трансформация нашего государства в течение третьего года каденции", - отметил Подоляк.





Он также подчеркнул, что президент и без пресс-конференций регулярно общается с журналистами, в частности во время официальных мероприятий, поездок и визитов.





Накануне были опубликованы итоги социального опроса, который показал, что три ключевые властные институты теряют доверие среди украинцев по сравнению с осенью прошлого года.





Согласно опросу, который проводился группой Рейтинг с 13 по 21 марта, деятельность Зеленского одобряют 38 процентов граждан Украины. В сентябре 2020 года этот показатель был на уровне 49 процентов, и на уровне 67 процентов в июне 2019 года.





Что касается конкретно электората Зеленского, то за него отдали бы свой голос 43 процента опрошенных среди тех, кто сделал такой выбор в 2019 году.





"В частности, среди тех, кто во втором туре поддержал Зеленского, уже 33 процента поддержали бы другого кандидата, 15 процентов - не голосовали бы вообще, два процента - испортили бы бюллетень", - сообщается в докладе Рейтинг.





Также в среди тех, кто поддерживал Зеленского, восемь процентов не смогли ответить на вопрос, поддержали ли они бы снова Зеленского. Таким образом среди тех, кто раньше поддерживал Зеленского, 58 процентов не сделали этого во второй раз.





Наблюдается также падение рейтинга правительства - до 16 процентов по сравнению с показателем 27 процентов по состоянию на сентябрь 2020 года, а также парламента - до 14 процентов по сравнению с показателем 22 процента в этот же период".





18 мая Кабмин Украины лишился трех министров - здравоохранения, экономики и инфраструктуры. Их отправили в отставку за неудовлетворительные результаты работы, заявили во фракции Слуга народа.





Кандидатуры на смену старым министрам уже согласованы. На должность главы Минздрава, которую занимал Максим Степанов, будт выдвигать кандидатуру главного санитарного врача Виктора Ляшко.





Место Владислава Криклия займет глава Укравтодора Александр Кубраков, именно он последний год реализует многомиллиардный проект по обновлению инфраструктуры Большая стройка.





Наиболее примечательная из них - нынешний глава налоговой службы Алексей Любченко, который, как ожидается, станет новым министром инфраструктуры. В украинских СМИ отмечают, что Любченко также прочат пост вице-премьера, а после - и премьера.





Как отмечает глава украинского Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко, увольнение министров является частью сценария по замене правительства Украины в целом.



