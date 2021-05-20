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20 мая 21, 13:10
В Украине за сутки сделали 18 тысяч прививок
вакцина
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Больше всего прививок сделали в Киеве (1878) и Донецкой области (1322), а меньше всего - в Сумской (146).
За прошедшие сутки в Украине 17 943 человека получили прививки против COVID-19. Из них получили первую дозу - 7 399 человек, завершили вакцинацию (получили вторую дозу) - 10 544 человека. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Отмечается, что всего с начала вакцинальной кампании привито 964 747 человек. Из них завершили вакцинацию 48 070 человек.

Количество прививок в регионах за сутки:

Винницкая область - 537;
Волынская область - 555;
Днепропетровская область - 839;
Донецкая область - 1322;
Житомирская область - 707;
Закарпатская область - 688;
Запорожская область - 636;
Ивано-Франковская область - 703;
Киевская область - 936;
Кировоградская область - 610;
Луганская область - 368;
Львовская область - 542;
город Киев - 1878;
Николаевская область - 696;
Одесская область - 1080;
Полтавская область - 207;
Ровенская область - 485;
Сумская область - 146;
Тернопольская область - 650;
Харьковская область - 903;
Херсонская область - 574;
Хмельницкая область - 837;
Черновицкая область - 487;
Черниговская область - 569;
Черкасская область - 988.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Источник: https://korrespondent.net/
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