В Украине за сутки сделали 18 тысяч прививок

За прошедшие сутки в Украине 17 943 человека получили прививки против COVID-19. Из них получили первую дозу - 7 399 человек, завершили вакцинацию (получили вторую дозу) - 10 544 человека. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили в пресс-службе Минздрава.





Отмечается, что всего с начала вакцинальной кампании привито 964 747 человек. Из них завершили вакцинацию 48 070 человек.





Количество прививок в регионах за сутки:





Винницкая область - 537;

Волынская область - 555;

Днепропетровская область - 839;

Донецкая область - 1322;

Житомирская область - 707;

Закарпатская область - 688;

Запорожская область - 636;

Ивано-Франковская область - 703;

Киевская область - 936;

Кировоградская область - 610;

Луганская область - 368;

Львовская область - 542;

город Киев - 1878;

Николаевская область - 696;

Одесская область - 1080;

Полтавская область - 207;

Ровенская область - 485;

Сумская область - 146;

Тернопольская область - 650;

Харьковская область - 903;

Херсонская область - 574;

Хмельницкая область - 837;

Черновицкая область - 487;

Черниговская область - 569;

Черкасская область - 988.





Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



