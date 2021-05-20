В "оранжевой" зоне остается только одна область

В шести регионах показатель эпидпорога заболеваемости коронавирусом соответствует "зеленой" зоне. В оранжевой зоне остается только Донецкая область. Это следует из данных, обнародованных на сайте Министерства здравоохранения в четверг, 20 мая.





Так, показатель ниже 50% фиксируют в Винницкой (41,3%), Закарпатской (49,8%), Киевской (48,9%), Николаевской (42%), Полтавской (46,2%) областях и Киеве (32,9%). Близки к 50% также Львовская, Хмельницкая и Черниговская области.





При этом коэффициент выявления соответствует "зеленой" зоне только в Винницкой области (4,8%). В Киеве и Закарпатской области коэффициент приближается к 5%.













Напомним, за минувшие сутки в Украине выявили 5 165 новых случаев COVID-19, что лишь немногим более, чем за сутки до этого.



