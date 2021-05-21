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Новости
Украина
21 мая 21, 12:41
Полиция показала "общак" задержанных "воров в законе". фото
арест
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В полиции заявляют, что Умка и Лаша Сван были "самыми влиятельными ворами в законе" в Украине

У задержанных вчера "воров в законе" с уголовными кличками Умка и Лаша Свана нашли преступный "общак" на сумму более $3,2 млн. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По данным полиции, "воры в законе" с верхушки преступного мира создавали группировки и контролировали через своих людей криминалитет в стране. Их дело вели больше года. Известно, что Умка был "коронован" в 2014 году, а Лаша Сван – в 1995-м, оба – топ-представителями российского криминального мира. 

Вчера, 20 мая, оперативники провели обыски, обнаружили и изъяли более $3,2 млн в разной валюте, а также дорогостоящие авто, холодное и огнестрельное оружие с патронами и более 60 единиц ценных ювелирных изделий.

Найденные средства, по словам правоохранителей, являются так называемым общаком. Сбор и распределение денег контролировали Умка и Лаша Сван.

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Им инкриминируют умышленное установление и распространение в обществе преступного влияния, совершенные лицом, находящимся в статусе "вора в законе" (ч. 3 ст. 255-1 УК). Если вину докажут, им грозит до 15 лет тюрьмы.

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В июне 2020 года Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2513 о преступных сообществах и "ворах в законе". 

В феврале 2021-го впервые в Украине о подозрении сообщили вору в законе и его двум смотрящим.

liga.net
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