В Украине стартовало ВНО-2021

В Украине в пятницу, 21 мая стартовала основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО). Первым проведут тестирование по химии. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки (МОН).





Второе и третье тестирование основной сессии ВНО-2021 состоятся в начале следующей недели - 24 и 25 мая.





Допуск участников начинается в 9:50 и продлится до 10:50. Процедура допуска предусматривает прохождение термометрии и идентификации участников ВНО. Для этого с собой нужно взять:





оригинал сертификата ВНО;

паспорт или другой документ, серию (при наличии) и номер которого указан в сертификате;

приглашение-пропуск для участия в ВНО, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.





Если не будет какого-то из документов, участника не допустят к сдаче тестирования. Также в участии будет отказано, если человек опоздает и прибудет в пункт тестирования после 10:50.





На тестирование с собой также стоит взять:





2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета;

бутылочку с питьевой водой без этикетки;

средства индивидуальной защиты, которые участник ВНО сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.





В МОН подчеркнули, что во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренные процедурой тестирования.



