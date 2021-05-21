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21 мая 21, 13:58
В Украине стартовало ВНО-2021
ВНО
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Сегодня у украинских абитуриентов началась основная сессия внешнего независимого оценивания. Первым проведут тестирование по химии.
В Украине в пятницу, 21 мая стартовала основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО). Первым проведут тестирование по химии. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки (МОН).

Второе и третье тестирование основной сессии ВНО-2021 состоятся в начале следующей недели - 24 и 25 мая.

Допуск участников начинается в 9:50 и продлится до 10:50. Процедура допуска предусматривает прохождение термометрии и идентификации участников ВНО. Для этого с собой нужно взять:

оригинал сертификата ВНО;
паспорт или другой документ, серию (при наличии) и номер которого указан в сертификате;
приглашение-пропуск для участия в ВНО, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

Если не будет какого-то из документов, участника не допустят к сдаче тестирования. Также в участии будет отказано, если человек опоздает и прибудет в пункт тестирования после 10:50.

На тестирование с собой также стоит взять:

2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета;
бутылочку с питьевой водой без этикетки;
средства индивидуальной защиты, которые участник ВНО сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

В МОН подчеркнули, что во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренные процедурой тестирования.

Источник: https://korrespondent.net/
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