Погода на выходные: в Украину возвращается тепло

В Украине на выходных антициклон постепенно начнет вытеснять затяжные дожди. В большинстве регионов существенно потеплеет. Об этом сообщает Укргидрометцентр в пятницу, 21 мая.





Так, в субботу, 22 мая, кратковременные дожди возможны только на крайнем западе. В остальных областях без осадков, малооблачно. Температура воздуха будет комофортной. Если ночью столбик термометра опустится до +6…+10, то в течение дня потеплеет до +21... +23, а на Донбассе до +25.





В Киеве без осадков, ночью ожидается +7…+9, днем +21…+23. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.





В воскресенье, 23 мая, на западе, севере и в центральной части Украины очередной атмосферный фронт обусловит кратковременные дожди с грозами и порывистый ветер. При этом днем температурный режим в этих регионах практически не изменится, а ночью потеплеет до +10…+12. На юге и востоке будет солнечно. Воздух прогреется до +25.





В Киеве ожидаются грозовые дожди, ночью синоптики пронозируют +11…+13, днем +21…+23. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.



