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Украина
21 мая 21, 14:03
Погода на выходные: в Украину возвращается тепло
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Синоптики прогнозируют кратковременные дожди на Левобережной Украине. При этом воздух прогреется до +25.
В Украине на выходных антициклон постепенно начнет вытеснять затяжные дожди. В большинстве регионов существенно потеплеет. Об этом сообщает Укргидрометцентр в пятницу, 21 мая.

Так, в субботу, 22 мая, кратковременные дожди возможны только на крайнем западе. В остальных областях без осадков, малооблачно. Температура воздуха будет комофортной. Если ночью столбик термометра опустится до +6…+10, то в течение дня потеплеет до +21... +23, а на Донбассе до +25.

В Киеве без осадков, ночью ожидается +7…+9, днем +21…+23. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

В воскресенье, 23 мая, на западе, севере и в центральной части Украины очередной атмосферный фронт обусловит кратковременные дожди с грозами и порывистый ветер. При этом днем температурный режим в этих регионах практически не изменится, а ночью потеплеет до +10…+12. На юге и востоке будет солнечно. Воздух прогреется до +25.

В Киеве ожидаются грозовые дожди, ночью синоптики пронозируют +11…+13, днем +21…+23. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Источник: https://korrespondent.net/
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