Шмыгаль озвучил график поступления COVID-вакцин

Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 21 мая, озвучил график поступления в Украину вакцин от коронавируса.





"Относительно подписанных контрактов. С компанией Pfizer подписано контрактов на 21,2 млн доз вакцин. Из них - 1,2 млн доз по инициативе COVAX. По этой инициативе уже 240 тысяч доз поставлено в Украину. До конца мая должно быть поставлено почти 350 тысяч доз, во втором квартале - 500 тысяч, другие поставки - в 3 и 4 квартале соответственно", - сообщил премьер.





Также подписаны контракты на 10 млн доз вакцины Novavax: 4 млн доз - в августе, затем 2 млн доз ежемесячно.





Еще более 10 млн доз вакцины Украина получит от AstraZeneca.





"6,8 млн - по COVAX, а 2 млн - от Serum института. 1,2 млн доз мы ожидаем из Польши по договоренности с Европейской комиссией. По сто тысяч нам также обещают наши страны-партнеры", - рассказывает Шмыгаль.





В частности, по 500 тысяч доз от Serum института может быть поставлено в мае, июне и июле. Уже поставлены почти 900 тысяч доз.





"По Sinovac - 1,9 млн доз. И соответственно также график: 26 мая - 500 тысяч и еще 200 тысяч доз в начале июня", - сказал премьер.





Также он сообщил, что Украина получит 50 млн евро на проведение вакцинации от Европейского инвестиционного банка. Также он напомнил о 90 млн евро от Всемирного банка.





"В постановлении определено, что мы должны вакцинировать 40% за средства госбюджета. Мы всех, кто хочет вакцинироваться, вакцинируем совершенно бесплатно. Спасибо народным депутатам за достаточное выделение средств, а именно 10 млрд гривен из государственного бюджета", - отметил глава Кабинета министров.





Он также анонсировал привлечение средств на вакцинацию от Всемирного банка и ЕИБ.





Кроме того, премьер заявил о росте желающих прививаться.





"В начале года по разным социологическим опросам около 30, максимум 40% граждан Украины были готовы делать прививки. Апрельский опрос от ЮНИСЕФ показал, что уже 63% граждан Украины готовы вакцинироваться. Я считаю, это достижение для нас", - сказал Шмыгаль.



