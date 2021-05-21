Дело Ил-76: суд оправдал генерала Назарова

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оправдал приговоренного к семи годам тюрьмы экс-начальника штаба - первого заместителя руководителя АТО генерал-майора Виктора Назарова. Соответствующее решение суд вынес в пятницу, 21 мая, информирует пресс служба суда.





"21 мая 2021 Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда по результатам рассмотрения дела о Назарове Викторе Николаевиче по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 УК Украины, отменил вынесенные судебные решения и закрыл уголовное производство в связи с отсутствием в действиях Назарова В.М. состава уголовного преступления", - говорится в сообщении суда.





В суде также сообщили, что такое решение мотивировано тем, что Назаров не имел возможности предотвратить террористический акт, в результате которого был сбит самолет Ил-76-МД и погибло 49 военнослужащих Вооруженных сил Украины





Напомним, 14 июня 2014 года над Луганской областью сепаратисты сбили Ил-76МД. На борту было 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и девять членов экипажа. Все погибли.





Вскоре генерал-майора Виктора Назарова, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции, обвинили в небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, что привело к тяжелым последствиям.





Назарова 27 марта 2017 года приговорили к семи годам заключения. При этом суд не лишил его воинского звания. Генерал подал апелляцию на приговор суда, однако апелляционный суд оставил приговор в силе.



