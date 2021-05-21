Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.45
USD
27.42
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
21 мая 21, 14:10
Дело Ил-76: суд оправдал генерала Назарова
Виктор Назаров
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Верховный суд отменил решение предыдущей инстанции по приговоренному к семи годам генералу и закрыл уголовное производство.
Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оправдал приговоренного к семи годам тюрьмы экс-начальника штаба - первого заместителя руководителя АТО генерал-майора Виктора Назарова. Соответствующее решение суд вынес в пятницу, 21 мая, информирует пресс служба суда.

"21 мая 2021 Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда по результатам рассмотрения дела о Назарове Викторе Николаевиче по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 УК Украины, отменил вынесенные судебные решения и закрыл уголовное производство в связи с отсутствием в действиях Назарова В.М. состава уголовного преступления", - говорится в сообщении суда.

В суде также сообщили, что такое решение мотивировано тем, что Назаров не имел возможности предотвратить террористический акт, в результате которого был сбит самолет Ил-76-МД и погибло 49 военнослужащих Вооруженных сил Украины

Напомним, 14 июня 2014 года над Луганской областью сепаратисты сбили Ил-76МД. На борту было 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и девять членов экипажа. Все погибли.

Вскоре генерал-майора Виктора Назарова, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции, обвинили в небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, что привело к тяжелым последствиям.

Назарова 27 марта 2017 года приговорили к семи годам заключения. При этом суд не лишил его воинского звания. Генерал подал апелляцию на приговор суда, однако апелляционный суд оставил приговор в силе.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
ВР утвердила законы о реструктуризации валютных кредитов
Появился текст закона о ликвидации ОАСК
Озвучены сроки возможного вторжения войск РФ в Украину
Нафтогаз требует взыскать с Кабмина 4,5 млрд грн
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
День Николая Угодника: что можно и чего нельзя делать 22 мая
noimageШмыгаль озвучил график поступления COVID-вакцин
noimageРада обратилась к США из-за Северного потока-2
noimageВ ТКГ назвали сроки решения по плану для Донбасса
noimageПогода на выходные: в Украину возвращается тепло
Лента новостей