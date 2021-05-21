Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.45
USD
27.42
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
21 мая 21, 14:47
День Николая Угодника: что можно и чего нельзя делать 22 мая
День Николая Угодника
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Почему важно провести время с семьей и в молитве
Ежегодно 22 мая православные верующие чтят память Святого Николая Чудотворца. Праздник имеет множество названий, среди которых: Никола Летний, Никола Вешний, Никола Святитель, Летний день, Святой Николай, Никола-с-Теплом, Травный день, Николай Чудотворец.

Святитель Николай является покровителем и заступником всех обиженных и гонимых, помогает бедным, а также охраняет семейный очаг и мореплавателей. Он не раз помогал морякам, терпящим крушение и бедствие на воде, его сила могла усмирить бури.

Николай Чудотворец всегда оберегал и семейное счастье, с этим связана одна из историй его жизни. Однажды один разорившийся человек решил исправить свое положение и придумал план: выдать свою дочку за богатого жениха. Но родственники со стороны богача выступили категорически против неравного брака. Казалось бы, история могла закончиться печально, но о ней чудом узнал святитель Николай. В один из дней он тайно подбросил в окно девушки мешок с драгоценностями, тем самым, обеспечил невесту отличным приданым. 

О силе молитв к Николаю Угоднику знает каждый верующий человек, поэтому к нему старались обращаться за помощью в любых ситуациях. 

В этот день принято помогать бедным, неимущим, людям, оказавшимся в сложном положении. К Николаю обращались незамужние или влюбленные молодые девушки, просили его о встрече со своим суженом или о счастливой семейной жизни. 

Также Святитель Николай покровительствует домашнему скоту, в том числе овцам и лошадям. В ночь на 22 мая владельцы животных выгоняли их в поля, приставляли к ним пастухов. Для богатого урожая и плодородной земли люди становились лицом к солнышку и читали специальные молитвы Николаю.

Что можно и чего нельзя делать 22 мая: 

- Для того, чтобы обеспечить счастьем и благополучием себя и свою семью, нужно провести день в молитвах, заботе о доме и родных. Утром и вечером нужно молиться Господу и святителю Николаю, можно просить обо всем, о чем вы мечтаете. Вам воздастся все, о чем вы просите. 

- После похода в церковь нужно умыться, переодеться в чистое и заняться посадками некоторых культур. Хозяйки с самого утра начинали убираться дома, на приусадебной территории, кормили животных разными лакомствами. 

- После всех дел и увеселительных мероприятий необходимо собраться всем вместе за столом и отведать праздничный ужин. Блюда можно готовить любые, особых запретов и рекомендаций нет. 

- Рекомендуется баловать детей и дарить им подарки. Никола Угодник является покровителем детишек, поэтому желательно обрадовать ребенка с самого утра.

- Нельзя в этот день грустить, вспоминать о плохих событиях, лениться. Также не стоит сегодня браться за шитье и вязание.

- Не нужно брать в руки острые предметы, иначе можно навлечь беду.

- Нельзя отказывать в помощи тем, кто искренне просит. Те, кто воздержатся от помощи, будут испытывать нужду и терпеть неудачи в течение нескольких лет.

Приметы 22 мая: 

- Особым целебным свойством обладает роса. Если ею умыться, то все болезни отступят на год.

- Засватанная на Николая Угодника девушка будет отличной женой.

- Дождь с утра - к отличному урожаю.

- После Николы Вешнего похолодания уже не будет.

Источник: tvsamara.ru/
Ещё по теме:
22 мая — Николин день: приметы, обычаи, традиции и гадание
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Шмыгаль озвучил график поступления COVID-вакцин
noimageРада обратилась к США из-за Северного потока-2
noimageДело Ил-76: суд оправдал генерала Назарова
noimageВ ТКГ назвали сроки решения по плану для Донбасса
noimageПогода на выходные: в Украину возвращается тепло
Лента новостей