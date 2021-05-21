День Николая Угодника: что можно и чего нельзя делать 22 мая

Ежегодно 22 мая православные верующие чтят память Святого Николая Чудотворца. Праздник имеет множество названий, среди которых: Никола Летний, Никола Вешний, Никола Святитель, Летний день, Святой Николай, Никола-с-Теплом, Травный день, Николай Чудотворец.





Святитель Николай является покровителем и заступником всех обиженных и гонимых, помогает бедным, а также охраняет семейный очаг и мореплавателей. Он не раз помогал морякам, терпящим крушение и бедствие на воде, его сила могла усмирить бури.





Николай Чудотворец всегда оберегал и семейное счастье, с этим связана одна из историй его жизни. Однажды один разорившийся человек решил исправить свое положение и придумал план: выдать свою дочку за богатого жениха. Но родственники со стороны богача выступили категорически против неравного брака. Казалось бы, история могла закончиться печально, но о ней чудом узнал святитель Николай. В один из дней он тайно подбросил в окно девушки мешок с драгоценностями, тем самым, обеспечил невесту отличным приданым.





О силе молитв к Николаю Угоднику знает каждый верующий человек, поэтому к нему старались обращаться за помощью в любых ситуациях.





В этот день принято помогать бедным, неимущим, людям, оказавшимся в сложном положении. К Николаю обращались незамужние или влюбленные молодые девушки, просили его о встрече со своим суженом или о счастливой семейной жизни.





Также Святитель Николай покровительствует домашнему скоту, в том числе овцам и лошадям. В ночь на 22 мая владельцы животных выгоняли их в поля, приставляли к ним пастухов. Для богатого урожая и плодородной земли люди становились лицом к солнышку и читали специальные молитвы Николаю.





Что можно и чего нельзя делать 22 мая:





- Для того, чтобы обеспечить счастьем и благополучием себя и свою семью, нужно провести день в молитвах, заботе о доме и родных. Утром и вечером нужно молиться Господу и святителю Николаю, можно просить обо всем, о чем вы мечтаете. Вам воздастся все, о чем вы просите.





- После похода в церковь нужно умыться, переодеться в чистое и заняться посадками некоторых культур. Хозяйки с самого утра начинали убираться дома, на приусадебной территории, кормили животных разными лакомствами.





- После всех дел и увеселительных мероприятий необходимо собраться всем вместе за столом и отведать праздничный ужин. Блюда можно готовить любые, особых запретов и рекомендаций нет.





- Рекомендуется баловать детей и дарить им подарки. Никола Угодник является покровителем детишек, поэтому желательно обрадовать ребенка с самого утра.





- Нельзя в этот день грустить, вспоминать о плохих событиях, лениться. Также не стоит сегодня браться за шитье и вязание.





- Не нужно брать в руки острые предметы, иначе можно навлечь беду.





- Нельзя отказывать в помощи тем, кто искренне просит. Те, кто воздержатся от помощи, будут испытывать нужду и терпеть неудачи в течение нескольких лет.





Приметы 22 мая:





- Особым целебным свойством обладает роса. Если ею умыться, то все болезни отступят на год.





- Засватанная на Николая Угодника девушка будет отличной женой.





- Дождь с утра - к отличному урожаю.





- После Николы Вешнего похолодания уже не будет.



