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Новости
Украина
21 мая 21, 23:09
На Донбассе ранены три бойца ВСУ
ВСУ
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Военным оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Подразделения сепаратистов обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в реультате чего ранения получили трое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в пятницу, 21 мая.

Указано, что обстрел произошел в полосе ответственности ОТУ Север вблизи населенного пункта Луганское.

Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья украинских защитников – удовлетворительное, – говорится в сообщении.

Бойцы ВСУ открывали ответный огонь на вражеские обстрелы.

В штабе добавили, что на месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВСУ.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе вновь обострилась ситуация. Сепаратисты 10 раз открывали огонь по позициям сил ООС. Украинские военные не пострадали.
Korrespondent
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