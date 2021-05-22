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Новости
Украина
22 мая 21, 00:17
15 воров в законе, против которых Зеленский ввел санкции
вор в законе
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Полтора десятка украинских криминальных авторитетов попали под самые жесткие ограничения от СНБО.

СНБО Украины 14 мая 2021 года ввел санкции против 557 воров в законе и 11 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами. 21 мая своим приказом президент Украины Владимир Зеленский ввел это решение в действие.

Среди нескольких сотен представителей криминалитета 15 граждан Украины попали под самые жесткие - бессрочные - санкции. Об этом сообщает телеграм-канал "КП в Украине".

"Воры в законе", попавшие под бессрочные санкции:

1.  Лысенко Сергей ("Лера Сумской"), дата рождения 31.08.1954.

2.  Лобжанидзе Георгий ("Куцу"), дата рождения  08.09.1971.

3. Гегечкори Руслан Роландович ("Шляпа"), дата рождения  30.06.1987.

4. Недзельський Андрей ("Неделя"), дата рождения  01.03.1973.

5. Ашумов Глеб Эльбрусович, дата рождения 05.03.1982.

6. Кухилава Антимоз ("Антик" - называют криминальным королем Украины), дата рождения  4.10.1956.

7. Кавтарадзе Тамаз, дата рождения  17.12.1971.

8. Артемов Александр, дата рождения  29.03.1968.

9. Гвинцадзе Александр, дата рождения  19.02.1974.

10. Станев Александр, дата рождения  21.08.1964.

11. Модебадзе Георгий ("Гега Озургетский"), дата рождения 08.09.1975.

12. Олейник Сергей ("Умка"), дата рождения  05.04.1973.

13. Русан Василий ("Вася Ушатый"), дата рождения  19.06.1974.

14. Хачатрян Армен ("Армен Хохол"), дата рождения  04.07.1977.

15. Хмелидзе Георгий ("Хмело"), дата рождения  12.12.1960.

Согласно указу, активы попавших под санкции людей будут заблокированы. Кроме того, им запретили въезд на территорию Украины, отменили визы, виды на жительство и тому подобное.

Всего в санкционном списке, опубликованном 21 мая, 674 человека. Помимо криминальных деятелей под санкции попали, например, главарь т.н. "ДНР" Денис Пушилин, главарь т.н. "ЛНР" Леонид Пасечник и так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов.

В списке юридических лиц , попавших под санкции - 137 компаний, в том числе лидер российского интернет-сервиса "Яндекс". Кроме того, среди попавших под санкции юрлиц фигурирует ряд ведущих российских телеканалов: "Телекомпания НТВ" и ее дочерние компании, "Первый канал", "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК), телеканал "Звезда", "ТНТ-Телесеть", "Москва Медиа" и другие.

Санкции наложили на десятки веб-ресурсов, связанных с т.н. "Л/ДНР" и оккупационным режимом Крыма. среди них "Крымская газета", "Студия "Ялта ТВ" и ряд других.

Ранее сообщалось, что двое самых влиятельных "воров в законе", Лаша Сван и Сергей Олейник (Умка), уже задержаны, а первый из них уже под стражей на 60 дней. Криминальным авторитетам грозит до 15 лет лишения свободы. Во время обысков у них изъяли более 3 миллионов долларов "общака".
kp.ua
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