В Украине более 4500 новых заболевших коронавирусом

За сутки 21 мая в Украине выявили 4606 заболевших коронавирусом (днем ранее – 4984 ), больше всего новых случаев COVID-19 – в Днепропетровской (438) и Харьковской (371) областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В лидерах по суточной заболеваемости также находятся Львовская (344 случа коронавируса за сутки), Донецкая (334) и Киевская (303) области.
За сутки в Украине умерли 178 больных коронавирусом (днем ранее – 202 ), выздоровели – 12 586 (12 845), были госпитализированы – 1665 (1785).
За сутки сделано 62 750 тестов на коронавирус (62 577): методом ПЦР – 27 443 (26 154), ИФА – 11 957 (11 454), экспресс-тестов – 23 350 (24 969).
На утро 21 мая в Украине зафиксировали 2 179 988 заболевших коронавирусом, 49 279 умерших и 1 941 625 выздоровевших.
Данные по заболевшим коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 298 случаев;
Винницкая область – 80 случаев;
Волынская область – 160 случаев;
Днепропетровская область – 438 случаев;
Донецкая область – 334 случая;
Житомирская область – 134 случая;
Закарпатская область – 105 случаев;
Запорожская область – 252 случая;
Ивано-Франковская область – 72 случая;
Киевская область – 303 случая;
Кировоградская область – 63 случая;
Луганская область – 58 случаев;
Львовская область – 344 случая;
Николаевская область – 192 случая;
Одесская область – 174 случая;
Полтавская область – 188 случаев;
Ровенская область – 201 случай;
Сумская область – 121 случай;
Тернопольская область – 98 случаев;
Харьковская область – 371 случай;
Херсонская область – 132 случая;
Хмельницкая область – 171 случай;
Черкасская область – 164 случая;
Черновицкая область – 64 случая;
Черниговская область – 89 случаев.
Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.20 мая новым главой Минздрава стал главсанврач Виктор Ляшко. Он пообещал вакцинировать против коронавируса 5 млн украинцев за лето и рассказал о свое программе. По его словам, до августа в Украину из США могут приехать новые вакцины.