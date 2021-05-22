Сутки на Донбассе: Восемь обстрелов, трое раненых

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Двое военнослужащих ВСУ получили ранения и один – боевое травмирование, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в субботу, 22 мая.





Так, вблизи населенного пункта Катериновка враг открывал огонь из артиллерийских установок 122-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.





В пригороде Водяного сепаратисты два раза осуществили обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Возле Новоселовки противник дважды вел огонь из минометов 82-го калибра. Вблизи Песков враг применил минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы.





В районе поселка Луганское открывался огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Гнутово – еще и из стрелкового оружия.





По состоянию на 7:00 утра зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Вблизи Песков совершен обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, а также крупнокалиберных пулеметов. Недалеко от Причепиловки противник открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Боевых потерь в результате вражеского огня нет.





На обстрелы противника бойцы ВСУ открывали огонь. О действиях незаконных вооруженных формирований украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.





Напомним, за минувшие сутки на Донбассе вновь обострилась ситуация. Сепаратисты 10 раз открывали огонь по позициям сил ООС. Украинские военные не пострадали.



