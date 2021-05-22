В Украине вторые сутки падает прирост COVID-19

В Украине за минувшие сутки подтвердили 4 606 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Прирост падает второй день подряд, сообщает Минздрав в субботу, 22 мая.
"Среди заболевших – 269 детей и 108 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 665 человек; летальных случаев – 178; выздоровели – 12 586 человек", – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество заражений зарегистрировано в Днепропетровской (438), Харьковской (371), Львовской (344), Донецкой (334) и Киевской (303) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии достигло 2 179 988 человек, 49 279 пациент скончался, 1 941 625 человек выздоровели.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 298
Винницкая область - 80
Волынская область - 160
Днепропетровская область - 438
Донецкая область - 334
Житомирская область - 134
Закарпатская область - 105
Запорожская область - 252
Ивано-Франковская область - 72
Киевская область - 303
Кировоградская область - 63
Луганская область - 58
Львовская область - 344
Николаевская область - 192
Одесская область - 174
Полтавская область - 188
Ровенская область - 201
Сумская область - 121
Тернопольская область - 98
Харьковская область - 371
Херсонская область - 132
Хмельницкая область - 171
Черкасская область - 164
Черновицкая область - 64
Черниговская область - 89
Ранее сообщалось, что в "оранжевой" зоне осталась только одна область. Наихудшая ситуация с заболеваемостью наблюдается в Донецкой области, лучше всего дела обстоят на Виннитчине.