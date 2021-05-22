В Украине вторые сутки падает прирост COVID-19

В Украине за минувшие сутки подтвердили 4 606 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Прирост падает второй день подряд, сообщает Минздрав в субботу, 22 мая.





"Среди заболевших – 269 детей и 108 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 665 человек; летальных случаев – 178; выздоровели – 12 586 человек", – говорится в сообщении.





За последние сутки наибольшее количество заражений зарегистрировано в Днепропетровской (438), Харьковской (371), Львовской (344), Донецкой (334) и Киевской (303) областях.





Количество инфицированных с начала пандемии достигло 2 179 988 человек, 49 279 пациент скончался, 1 941 625 человек выздоровели.





Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:





Киев - 298

Винницкая область - 80

Волынская область - 160

Днепропетровская область - 438

Донецкая область - 334

Житомирская область - 134

Закарпатская область - 105

Запорожская область - 252

Ивано-Франковская область - 72

Киевская область - 303

Кировоградская область - 63

Луганская область - 58

Львовская область - 344

Николаевская область - 192

Одесская область - 174

Полтавская область - 188

Ровенская область - 201

Сумская область - 121

Тернопольская область - 98

Харьковская область - 371

Херсонская область - 132

Хмельницкая область - 171

Черкасская область - 164

Черновицкая область - 64

Черниговская область - 89





Ранее сообщалось, что в "оранжевой" зоне осталась только одна область. Наихудшая ситуация с заболеваемостью наблюдается в Донецкой области, лучше всего дела обстоят на Виннитчине.



