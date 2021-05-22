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Новости
Украина
22 мая 21, 13:43
Вторую COVID-прививку получили 70 тысяч украинцев
вакцина
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В пятницу в регионах Украины прививки проводили 300 мобильных бригад и 336 пунктов вакцинации.
За последние 24 часа прививки от коронавируса COVID-19 получили 17 583 украинца. Одну дозу получил 6 091 человек, полностью иммунизированы – 11 492, сообщает Минздрав в субботу, 22 мая.

Накануне в стране работали 300 мобильных бригад и 336 пунктов вакцинации.

Указано, что от начала прививочной кампании вакцину получили  977 011 человек, из них привиты первой дозой – 977 009 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 72 302. Всего проведено 1 049 311 прививок.

По состоянию на 21 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 580 616 людей.

Количество сделанных прививок за сутки (первая доза)

Киев - 358
Винницкая область - 245
Волынская область - 214
Днепропетровская область - 203
Донецкая область - 649
Житомирская область - 335
Закарпатская область - 336
Запорожская область - 300
Ивано-Франковская область - 568
Киевская область - 66
Кировоградская область - 108
Луганская область - 315
Львовская область - 283
Николаевская область - 172
Одесская область - 600
Полтавская область - 27
Ровенская область - 131
Сумская область - 11
Тернопольская область - 99
Харьковская область - 310
Херсонская область - 149
Хмельницкая область - 212
Черкасская область - 129
Черновицкая область - 267
Черниговская область – 4

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил график поступления COVID-вакцин. Всего Украина законтрактовала почти 50 млн доз вакцин от коронавируса.

Источник: https://korrespondent.net/
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