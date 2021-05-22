Вторую COVID-прививку получили 70 тысяч украинцев

За последние 24 часа прививки от коронавируса COVID-19 получили 17 583 украинца. Одну дозу получил 6 091 человек, полностью иммунизированы – 11 492, сообщает Минздрав в субботу, 22 мая.





Накануне в стране работали 300 мобильных бригад и 336 пунктов вакцинации.





Указано, что от начала прививочной кампании вакцину получили 977 011 человек, из них привиты первой дозой – 977 009 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 72 302. Всего проведено 1 049 311 прививок.





По состоянию на 21 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 580 616 людей.





Количество сделанных прививок за сутки (первая доза)





Киев - 358

Винницкая область - 245

Волынская область - 214

Днепропетровская область - 203

Донецкая область - 649

Житомирская область - 335

Закарпатская область - 336

Запорожская область - 300

Ивано-Франковская область - 568

Киевская область - 66

Кировоградская область - 108

Луганская область - 315

Львовская область - 283

Николаевская область - 172

Одесская область - 600

Полтавская область - 27

Ровенская область - 131

Сумская область - 11

Тернопольская область - 99

Харьковская область - 310

Херсонская область - 149

Хмельницкая область - 212

Черкасская область - 129

Черновицкая область - 267

Черниговская область – 4





Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил график поступления COVID-вакцин. Всего Украина законтрактовала почти 50 млн доз вакцин от коронавируса.



