МИД назвал условие для поставок воды в Крым

Аннексированный Крым снова начнет получать воду из Днепра только после демилитаризации и деоккупации полуострова. Об этом сказал спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии для Интерфакс-Украина в субботу, 22 мая.





"Водных ресурсов для бытового использования в Крыму достаточно. Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации: развитие военных баз и предприятий военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Фактически российские военные поставили под угрозу удовлетворение базовых потребностей крымского гражданского населения", – отметил Николенко.





По его словам, это еще раз доказывает разрушительный характер политики РФ на оккупированных ею украинских территориях.





"Зато, российская сторона не оставляет попыток переложить ответственность на других. Напомню, что в соответствии с нормами международного права, Россия как государство-оккупант несет ответственность за ситуацию на полуострове. Наша позиция четкая: возобновление поставок днепровской воды в Крым возможно только после его демилитаризации и деоккупации", – подчеркнул спикер МИД Украины.





Накануне заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Илья Тимохов на международной онлайн-конференции заявил, что "продолжающаяся водная блокада полуострова может привести к очередной гуманитарной катастрофе с трудно предсказуемыми последствиями".





Как известно, Украина обеспечивала около 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. Но после аннексии полуострова канал закрыли.





Также сообщалось, что в Крыму назвали организаторов "водной блокады". Там считают виновными в "водной блокаде" полуострова 12 человек, на них заведут дела по статье о терроризме.





Предварительно, в Крыму ущерб от водной блокады оценивают в 1,5 трлн российских рублей или более 20 млрд долларов.



