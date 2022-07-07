7 июля – Ивана Купалы: народные приметы и запреты

7 июля православная церковь празднует Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. А в народном календаре 7 июля – Иванов день, Ивана Купалы (Купала), Иван-травник, купальник, первый покос.
Считается, что именно Иоанн предсказал приход на землю и крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан. В народном представлении христианский святой Иоанн Предтеча соединился с языческим божеством плодородия и Летнего Солнца.
В этот день обязательно нужно было окунуться в водоем, так как считалось, что вода приобретает чудесную силу. Также, верили, что человек, осмелившийся прыгнуть через пламя, обретет счастье и удачу на целый год, ведь огни, зажигаемые в купальскую ночь, тоже считались чудодейственными.
Также с этого момента наступает время так называемого великого покоса. Цветет липа, и именно 7 июля собирают ее цветки, поскольку считается, что они обладают целебной силой во время праздника Купала.
Народные приметы:
- Трава очень сильно пахнет - скоро начнется дождь.
- Утром выпадает большая роса на Купала - примета, что будет хороший урожай огурцов.
- Много звезд в ночь на Ивана - будет много грибов.
- Дождь во время сенокоса 7 июля - сену плохо будет.
- Если в Иванов день гроза, то орехов уродится мало и большинство из них будут пустыми.
- Цикады стрекочут – к жаркому дню.
- Заросли ивы на ветру шумят – к ливню.
- Кто искупается в водоеме на Ивана Купалу, тот избавится от всех болезней.
- Листья папоротника мужского книзу закручиваются – к теплому и солнечному дню.
Что нельзя делать 7 июля:
- В ночь на Ивана Купалу не стоит спать.
- Строго-настрого запрещено топтать растения, особенно лекарственные.
- 7 июля нельзя плакать, тосковать и жаловаться на жизнь.
- В этот период нельзя ничего отдавать, продавать, занимать.
- Нельзя в одиночку купаться.
- Нельзя поднимать вещи или деньги, найденные на дороге.