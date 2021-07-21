В Украине за сутки более 80 тысяч COVID-вакцинаций

За минувшие сутки в Украине 81 015 человек получили прививки от коронавируса COVID-19. Это более чем в два раза превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав во вторник, 20 июля.





Так, первую дозу получили 50 267 человек, а полностью иммунизированы – 30 748 человек.





Вчера в регионах Украины работали 583 мобильных бригад по иммунизации, 1 394 пункта прививки и 50 центров вакцинации населения.





Большинство прививок сделали препаратом компании Pfizer – 41 767. Намного меньше использовались вакцины Sinovac Biotech – 29 162 и AstraZeneca – 10 086.





С начала прививочной кампании привито 2 717 790 человек, из них получили первую дозу – 2 717 788 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 461 875 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 179 663 прививки.





Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):





Киев - 9290

Винницкая обл - 2696

Волынская обл - 669

Днепропетровская обл - 3654

Донецкая обл - 2417

Житомирская обл - 1556

Закарпатская обл - 858

Запорожская обл - 1521

Ивано-Франковская обл - 656

Киевская обл - 3235

Кировоградская обл - 549

Луганская обл - 519

Львовская обл - 2815

Николаевская обл - 1623

Одесская обл - 4226

Полтавская обл - 1980

Ровенская обл - 454

Сумская обл - 895

Тернопольская обл - 713

Харьковская обл - 2980

Херсонская обл - 760

Хмельницкая обл - 1168

Черкасская обл - 2114

Черновицкая обл - 1252

Черниговская обл - 1667



