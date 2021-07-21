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Новости
Украина
20 июля 21, 12:29
В Украине за сутки более 80 тысяч COVID-вакцинаций
вакцина
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Большинство прививок сделали препаратом компании Pfizer – 41 767. Намного меньше использовались вакцины Sinovac Biotech – 29 162 и AstraZeneca – 10 086.
За минувшие сутки в Украине 81 015 человек получили прививки от коронавируса COVID-19. Это более чем в два раза превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав во вторник, 20 июля.

Так, первую дозу получили 50 267 человек, а полностью иммунизированы – 30 748 человек.

Вчера в регионах Украины работали 583 мобильных бригад по иммунизации, 1 394 пункта прививки и 50 центров вакцинации населения.

Большинство прививок сделали препаратом компании Pfizer – 41 767. Намного меньше использовались вакцины Sinovac Biotech – 29 162 и AstraZeneca – 10 086.

С начала прививочной кампании привито 2 717 790 человек, из них получили первую дозу – 2 717 788 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 461 875 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 179 663 прививки.

Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):

Киев - 9290
Винницкая обл - 2696
Волынская обл - 669
Днепропетровская обл - 3654
Донецкая обл - 2417
Житомирская обл - 1556
Закарпатская обл - 858
Запорожская обл - 1521
Ивано-Франковская обл - 656
Киевская обл - 3235
Кировоградская обл - 549
Луганская обл - 519
Львовская обл - 2815
Николаевская обл - 1623
Одесская обл - 4226
Полтавская обл - 1980
Ровенская обл - 454
Сумская обл - 895
Тернопольская обл - 713
Харьковская обл - 2980
Херсонская обл - 760
Хмельницкая обл - 1168
Черкасская обл - 2114
Черновицкая обл - 1252
Черниговская обл - 1667

Источник: https://korrespondent.net/
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