Украинцы массово гибнут на водоемах

В Украине с начала года утонули 808 человек. Об этом сообщает ГСЧС во вторник, 20 июля.





"Только с начала июля на водоемах страны погибло 265 украинцев. Из них 36 детей. Если учесть, что за аналогичный период прошлого года погибло 166 человек (из них 16 - несовершеннолетних), уже можно делать выводы о рекордной смертельную статистику несчастных случаев на воде в стране в этом году", - сказано в сообщении.





При этом самой частой причиной несчастных случаев на воде спасатели назвали купание в необорудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии.





Напомним, что ранее в Харьковской области девочка утонула в заводском водоеме. Во время прогулки с друзьями у воды ребенок поскользнулся и упал в воду. Девочка утонула.





Также сообщалось, что в Черниговской области утонули двое братьев-подростков. Отец мальчиков начал разыскивать сыновей и нашел их вещи на берегу озера. Позже полиция достала их тела из воды.



