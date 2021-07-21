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Новости
Украина
20 июля 21, 12:36
Украинцы массово гибнут на водоемах
вода
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Только с начала месяца на водоемах в Украине погибли более 260 человек, среди которых десятки детей.
В Украине с начала года утонули 808 человек. Об этом сообщает ГСЧС во вторник, 20 июля.

"Только с начала июля на водоемах страны погибло 265 украинцев. Из них 36 детей. Если учесть, что за аналогичный период прошлого года погибло 166 человек (из них 16 - несовершеннолетних), уже можно делать выводы о рекордной смертельную статистику несчастных случаев на воде в стране в этом году", - сказано в сообщении.

При этом самой частой причиной несчастных случаев на воде спасатели назвали купание в необорудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии.

Напомним, что ранее в Харьковской области девочка утонула в заводском водоеме. Во время прогулки с друзьями у воды ребенок поскользнулся и упал в воду. Девочка утонула.

Также сообщалось, что в Черниговской области утонули двое братьев-подростков. Отец мальчиков начал разыскивать сыновей и нашел их вещи на берегу озера. Позже полиция достала их тела из воды.

Источник: https://korrespondent.net/
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