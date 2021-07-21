Взрыв на РовноАзот: возбуждено уголовное дело

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту аварии на химзаводе РовноАзот. Об этом вечером во вторник, 20 июля, сообщила пресс-служба Нацполиции Ровенской области в Facebook.





В полиции подтвердили, что, предварительно, произошла аварийная остановка агрегата в цехе по производству неконцентрированной азотной кислоты в результате разгерметизации трубопровода в районе подогревателя хвостовых газов. Пострадавших нет.





"По данному факту следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 273 УК Украины (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или взрывоопасных цехах). Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - резюмировала пресс-служба.





В то же время в Минздраве и Ровенской облгосадминистрации также сделали заявления по поводу аварии.





В министерстве отметили, что "концентрация вредных веществ почти в 10 раз меньше предельно допустимой. Поступление загрязняющих веществ в воздух прекращено".





А глава ОГА Виталий Коваль заверил, что "причин для введения чрезвычайного положения нет. Все показатели - в пределах нормы, что подтверждают соответствующие службы".



