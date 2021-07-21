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Новости
Украина
21 июля 21, 12:05
Взрыв на РовноАзот: возбуждено уголовное дело
РовноАзот
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Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или взрывоопасных цехах.
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту аварии на химзаводе РовноАзот. Об этом вечером во вторник, 20 июля, сообщила пресс-служба Нацполиции Ровенской области в Facebook.

В полиции подтвердили, что, предварительно, произошла аварийная остановка агрегата в цехе по производству неконцентрированной азотной кислоты в результате разгерметизации трубопровода в районе подогревателя хвостовых газов. Пострадавших нет.

"По данному факту следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 273 УК Украины (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или взрывоопасных цехах). Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - резюмировала пресс-служба.

В то же время в Минздраве и Ровенской облгосадминистрации также сделали заявления по поводу аварии.

В министерстве отметили, что "концентрация вредных веществ почти в 10 раз меньше предельно допустимой. Поступление загрязняющих веществ в воздух прекращено".

А глава ОГА Виталий Коваль заверил, что "причин для введения чрезвычайного положения нет. Все показатели - в пределах нормы, что подтверждают соответствующие службы".


Источник: https://korrespondent.net/
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