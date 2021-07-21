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Украина
21 июля 21, 12:20
В Украине обесточены 838 населенных пунктов
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Самая сложная ситуация в Полтавской области, где без электроэнергии осталось 194 населенных пункта.
Вследствие непогоды энергоснабжение отсутствует в 838 населенных пунктах в 13 областях Украины. Об этом сообщает ГСЧС в утренней сводке в среду, 21 июля.

"По состоянию на 7:00 утра в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 838 населенных пунктов в 13 областях (Полтавская – 194, Кировоградская – 158, Черкасская – 157, Киевская – 121, Днепропетровская – 38, Хмельницкая – 37, Одесская – 32, Сумская – 28 Николаевская – 24, Черниговская – 19, Черновицкая – 15 Винницкая – 14 и Запорожская – 1)", – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Источник: https://korrespondent.net/
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