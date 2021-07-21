Заболеваемость COVID-19 растет второй день – МОЗ

В Украине за последние 24 часа зафиксировали 655 новых случаев заболевания коронавирусом COVID -19. Это немного превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав утром в среду, 21 июля.





"Среди заболевших: детей – 37, медработников – 18). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 508 человек, летальных случаев – 13, выздоровели – 577 человек", – говорится в сообщении.





За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (232), Одесской (59), Харьковской (41), Донецкой (39) и Запорожской (31) областях.





За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (232), Одесской (59), Харьковской (41), Донецкой (39) и Запорожской (31) областях.





Всего за период пандемии в Украине заболело 2 245 930 человек, выздоровели 2 182 502 человека, летальных случаев – 52 769.





Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:





Киев - 232

Винницкая обл - 12

Волынская обл - 6

Днепропетровская обл - 27

Донецкая обл - 39

Житомирская обл - 10

Закарпатская обл - 10

Запорожская обл - 31

Ивано-Франковская обл - 8

Киевская обл - 13

Кировоградская обл - 4

Луганская обл - 28

Львовская обл - 24

Николаевская обл - 14

Одесская обл - 59

Полтавская обл - 10

Ровенская обл - 4

Сумская обл - 17

Тернопольская обл - 9

Харьковская обл - 41

Херсонская обл - 26

Хмельницкая обл - 14

Черкасская обл - 12

Черновицкая обл - 4

Черниговская обл - 1



