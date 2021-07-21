Сутки в зоне ООС: 12 обстрелов, ранен один боец

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки 14 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Они совершили 12 обстрелов и два раза использовали запрещенные беспилотники. Ранение получил один боец ВСУ, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке во вторник, 20 июля.





"Вследствие вражеских обстрелов один военный получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого – удовлетворительное", – говорится в сообщении.





Противник открывал огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, из минометов 120-го калибра, применял вооружение БМП-1, а также стрелковое оружие.





Кроме того, на границе Донецкой и Луганской областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.





Также, у населенного пункта Пески противник использовал беспилотный летательный аппарат типа квадрокоптер.





"По состоянию на 7:00 утра, 21 июля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В частности, в направлении Авдеевки враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия. За текущие сутки боевых потерь среди военных Объединенных сил нет", – добавили в штабе.



