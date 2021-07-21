В Украине начали применять вакцину Moderna

За минувшие сутки в Украине свыше 100 тысяч человек получили прививки от коронавируса COVID-19. Это существенно превышает вчерашний показатель. При этом впервые применялась вакцина американской компании Moderna, сообщает Минздрав в cреду, 21 июля.





Так, первую дозу получили 60 587 человек, а полностью иммунизированы – 39 416 человек.





Отмечается, что в течение суток работали 654 мобильные бригады, 1 830 пункта прививки и 69 центров вакцинации.





Большинство прививок сделали препаратом компании Pfizer – 45 270. Меньше использовались вакцины Sinovac Biotech – 38 129, AstraZeneca – 14 984 и Moderna– 1 620.





C начала прививочной кампании привито 2 778 377 человек, из них получили 1 дозу – 2 778 375 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 501 291 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 279 666 прививок.





Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):





Киев - 11729

Винницкая обл - 3395

Волынская обл - 1047

Днепропетровская обл - 3244

Донецкая обл - 1951

Житомирская обл - 1905

Закарпатская обл - 1337

Запорожская обл - 2098

Ивано-Франковская обл - 645

Киевская обл - 2309

Кировоградская обл - 667

Луганская обл - 465

Львовская обл - 3034

Николаевская обл - 1526

Одесская обл - 4573

Полтавская обл - 5049

Ровенская обл - 1140

Сумская обл - 1826

Тернопольская обл - 738

Харьковская обл - 2566

Херсонская обл - 1027

Хмельницкая обл - 1374

Черкасская обл - 3220

Черновицкая обл - 1252

Черниговская обл - 2470



