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Украина
21 июля 21, 12:24
В Украине начали применять вакцину Moderna
вакцина
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C начала прививочной кампании привито почти 2,8 млн человек. Полностью иммунизированы – свыше 1,5 млн украинцев.
За минувшие сутки в Украине свыше 100 тысяч человек получили прививки от коронавируса COVID-19. Это существенно превышает вчерашний показатель. При этом впервые применялась вакцина американской компании Moderna, сообщает Минздрав в cреду, 21 июля.

Так, первую дозу получили 60 587 человек, а полностью иммунизированы – 39 416 человек.

Отмечается, что в течение суток работали 654 мобильные бригады, 1 830 пункта прививки и 69 центров вакцинации.

Большинство прививок сделали препаратом компании Pfizer – 45 270. Меньше использовались вакцины Sinovac Biotech – 38 129, AstraZeneca – 14 984 и Moderna– 1 620.

C начала прививочной кампании привито 2 778 377 человек, из них получили 1 дозу – 2 778 375 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 501 291 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 279 666 прививок.

Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):

Киев - 11729
Винницкая обл - 3395
Волынская обл - 1047
Днепропетровская обл - 3244
Донецкая обл - 1951
Житомирская обл - 1905
Закарпатская обл - 1337
Запорожская обл - 2098
Ивано-Франковская обл - 645
Киевская обл - 2309
Кировоградская обл - 667
Луганская обл - 465
Львовская обл - 3034
Николаевская обл - 1526
Одесская обл - 4573
Полтавская обл - 5049
Ровенская обл - 1140
Сумская обл - 1826
Тернопольская обл - 738
Харьковская обл - 2566
Херсонская обл - 1027
Хмельницкая обл - 1374
Черкасская обл - 3220
Черновицкая обл - 1252
Черниговская обл - 2470

Источник: https://korrespondent.net/
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