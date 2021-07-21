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21 июля 21, 12:26
После аварии на химзаводе воздух в Ровно остается в норме
взрыв
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В медучреждениях подготовили 70 коек интенсивной терапии детоксикации, но они не понадобились.
После аварии на Ровенском химическом заводе Ривнеазот измерения по диоксиду азота и аммиака показали норму. Об этом сообщает Минздрав в среду, 21 июля.

"Ровенский Центр контроля и профилактики болезней контролирует содержание веществ в воздухе, в т.ч. проводит измерения по диоксиду азота и аммиака. Сейчас в жилой застройке концентрация вредных веществ в почти в 10 раз меньше предельно допустимой. Поступление загрязняющих веществ в воздух прекращено", - сказано в сообщении.

Согласно данным Департамента здравоохранения Ровенской ОГА, никто не пострадал, но медслужбы готовы к негативному развитию происшествия.

"Экстренная медицинская помощь мобилизована сразу, как произошло событие. Был определен коридор для санитарного транспорта, бригады оснащены средствами защиты для медицинских работников и пострадавших", - добавили медики.

В частности, 70 коек интенсивной терапии детоксикации были готовы принять пострадавших, но поступил только один вызов, который впоследствии не подтвердился.

"Ситуация на контроле", - подытожили медслужбы.

Напомним, что накануне в Ровно произошел взрыв на химзаводе. В РовноАзот разгерметизировался трубопровод в цеху производства азотной кислоты, в результате чего произошел выброс нитрозных газов.

Источник: https://korrespondent.net/
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