После аварии на химзаводе воздух в Ровно остается в норме

После аварии на Ровенском химическом заводе Ривнеазот измерения по диоксиду азота и аммиака показали норму. Об этом сообщает Минздрав в среду, 21 июля.





"Ровенский Центр контроля и профилактики болезней контролирует содержание веществ в воздухе, в т.ч. проводит измерения по диоксиду азота и аммиака. Сейчас в жилой застройке концентрация вредных веществ в почти в 10 раз меньше предельно допустимой. Поступление загрязняющих веществ в воздух прекращено", - сказано в сообщении.





Согласно данным Департамента здравоохранения Ровенской ОГА, никто не пострадал, но медслужбы готовы к негативному развитию происшествия.





"Экстренная медицинская помощь мобилизована сразу, как произошло событие. Был определен коридор для санитарного транспорта, бригады оснащены средствами защиты для медицинских работников и пострадавших", - добавили медики.





В частности, 70 коек интенсивной терапии детоксикации были готовы принять пострадавших, но поступил только один вызов, который впоследствии не подтвердился.





"Ситуация на контроле", - подытожили медслужбы.





Напомним, что накануне в Ровно произошел взрыв на химзаводе. В РовноАзот разгерметизировался трубопровод в цеху производства азотной кислоты, в результате чего произошел выброс нитрозных газов.



