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Новости
Украина
21 июля 21, 12:36
Пятый этап вакцинации: как и где привиться
вакцина
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С сегодняшнего дня вакцинироваться от коронавирусной инфекции могут все украинцы старше 18 лет.
В Украине со среды, 21 июля, начался пятый этап вакцинации против коронавируса, сообщает Минздрав.

Отныне вакцинироваться могут все желающие украинцы старше 18 лет; иностранцы, которые имеют вид на жительство в Украине; граждане, которые обратились за статусом беженца в Украине или уже получили его.

"Если вы работник здравоохранения, образования, социальной сферы, военный или работник государственных органов власти, обратитесь к работодателю, чтобы он связался с региональным координатором и вас вакцинировали по месту работы. Или выберите ближайший пункт или центр вакцинации. Контакты региональных координаторов можно получить в Департаментов здравоохранения ОГА / КГГА", - говорится в сообщении.

При этом коллективы из более 50 человек могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации по месту работы. 

Украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях могут вакцинироваться в отдельных пунктах прививки на подконтрольных Украине территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей. 

Источник: https://korrespondent.net/
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