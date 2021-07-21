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Украина
21 июля 21, 12:41
Северо-Крымский канал несет убытки
Северо-Крымский канал
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Мелиораторы Херсонской области в полтора раза снизили поставку воды для орошения из-за дождей.
Из-за дождей Северо-Крымский канал несет убытки из-за снижения спроса на орошение в Херсонской области. Об этом рассказал начальник управления каналом Сергея Шевченко в интервью газете Голос Украины.

"В прошлом году по состоянию на 8 июля мы уже подали на поля 12,8 млн куб. м днепровской воды. А сейчас на эту дату – 8 млн куб. м, то есть в полтора раза меньше. В соответствующей пропорции уменьшились финансовые поступления в спецфонд, из которого оплачиваем ремонт оборудования, покупку нужной техники и запчастей. Соответственно, все программы пришлось "притормозить". Денег хватает только на налоги и зарплату сотрудникам", - рассказал он.

Шевченко уточнил, что с начала сезона канал недополучил 5 млн грн за транспортировку днепровской воды на орошение.
 
По его словам, в минувшем году аграрии Херсонщины начинали пользоваться орошением в апреле, а в нынешнем из-за обильных осадков даже в июле сталкиваются с избытком влаги. 

"Только за первую половину июля в Херсонском и Каховском районах, где система орошения одна из самых мощных, выпало 70-71 мм осадков при месячной норме 39-45 мм. А всего с начала нынешнего года на регион уже вылилось от 71% до 92% годовой нормы осадков. Из-за обилия влаги подтопления полей наблюдается в том же Каховском и Геническом районах. Пятнадцать сельскохозяйственных предприятий уже обратились к нам за справками относительно экстремальных метеоусловий", - рассказал глава Гидрометцентра Херсонской области Юрий Кирияк.

Метеорологи опасаются, что после года рекордных осадков в регионе могут последовать несколько лет с нехваткой влаги.

Источник: https://korrespondent.net/
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