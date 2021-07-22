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Новости
Украина
21 июля 21, 21:51
МВФ начал в Украине новый проект
МВФ
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Целью этого нового проекта является совершенствование управления бюджетными ресурсами в Украине.

Международный валютный фонд в Украине приступил к реализации рассчитанного до 2023 года проекта Продолжение налогово-бюджетных реформ. Проект финансируется Евросоюзом, сообщает представительство ЕС в Украине.

"Новый проект … поможет усовершенствовать налогово-бюджетное администрирование в Украине и повысить прозрачность и подотчетность в сферах управления госфинансами и сбором налогов", - говорится в сообщении.

Так, например, проект поможет привести фискальные институты в соответствие с современными международными практиками и поспособствовать экономическому росту и развитию страны. Речь также идет о модернизации бюджетного процесса, совершенствовании сбора налогов и основных функций администрирования налогов.

"Пандемия создает проблемы для управления экономикой и устойчивого развития во всем мире. С помощью таких проектов Европейский Союз и его партнеры помогают обеспечить надлежащий уровень готовности экономических институций Украины для стабильного и справедливого восстановления", - подчеркнул глава представительства Европейского Союза в Украине Реми Дюфло.

По словам заместителя директора-распорядителя МВФ Антуанет М. Сайех, на сегодняшний день Украина - один из основных бенефициаров помощи МВФ по вопросам развития потенциала.

"Мы рады возможности еще больше расширить нашу поддержку этой стране в пределах партнерских отношений с Европейским Союзом. Целью этого проекта является совершенствование управления бюджетными ресурсами в Украине и содействие экономической стабильности и инклюзивному росту", - резюмировала она.

Ранее сообщалось, что МВФ распределит между странами $650 млрд. Деньги предназначаются странам для восстановления после пандемии. Это самое крупное ассигнование в истории МВФ.
  
Korrespondent
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