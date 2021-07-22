Президент подписал закон о коренных народах

Президент Владимир Зеленский подписал инициированный им закон "О коренных народах Украины" № 1616-IX, который Верховная Рада приняла 1 июля. Об этом в среду, 21 июля, сообщает пресс-служба главы государства.





Отмечается, что документ "направлен на максимальную защиту культурных, информационных и иных прав коренных народов, предоставление им механизмов и инструментов работы с украинским государством". В частности, закон предусматривает признание представительных органов коренных народов.





"Коренной народ Украины - автохтонная этническая громада, сформировавшаяся на территории Украины и являющаяся носителем самобытного языка и культуры, имеющая традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины", - сказано в документе.





В частности, закон определяет, что коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки.





По закону создадут представительные органы коренных народов, которые наделят правом представлять коренные народы и принимать решения от их имени.





"Целью закона является определение правового статуса коренных народов и установление правовых гарантий на полное владение всеми правами человека и основными свободами лиц, принадлежащих к коренным народам", - говорится в сообщении.





Закон запрещает отрицание этнической принадлежности или этнической самобытности коренных народов Украины.





Согласно этому документу, коренные народы имеют право на соблюдение возрождения и развития своих духовных, религиозных и культурных традиций и обычаев, сохранения материального и нематериального культурного наследия; определение перечня собственных мест и объектов религиозного и культурного значения; восстановления своей исторической топонимики; сотрудничества с учебными заведениями для обеспечения изучения своего языка, истории, культуры коренного народа.





Также коренные народы имеют право через представительные органы создавать свои средства массовой информации и получать государственную поддержку.





Кроме того, коренные народы могут направлять часть доходов от пользования природными ресурсами, расположенными на территории АР Крым и Севастополя, на свои нужды; на резервирование для представителей коренных народов, возвращаются на территорию Крыма, земель сельскохозяйственного и другого назначения.





Закон вступает в силу со дня его опубликования (кроме части 3 ст. 7, которой определено право коренных народов на направление части доходов от пользования природными ресурсами на нужды коренных народов Украины, которая вступает в силу после возвращения временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя под общую юрисдикцию Украины).



