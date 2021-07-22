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Украина
22 июля 21, 11:26
МАГАТЭ проверит ядерный материал в ОРДЛО
МАГАТЭ
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Украина призвала ответственно отнестись к вопросу мониторинга экологической ситуации на временно оккупированных территориях, отметили в ТКГ.
В Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе заявили о подготовке инспекции экспертами Международного агентства по атомной энергии к ядерному материалу на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом в среду, 21 июля, сообщает в Telegram украинская делегация в ТКГ.

Сообщается, что рабочая подгруппа ТКГ по социальным и экономическим вопросам организует визит экспертов МАГАТЭ для инспекции ядерного материала на двух объектах, расположенных в ОРДЛО.

В настоящее время рабочая подгруппа ТКГ по социальным и экономическим вопросам обрабатывает детали организации визита экспертов МАГАТЭ для инспекции ядерного материала на двух объектах, расположенных в ОРДЛО.
 
"В ТКГ создана экспертная подгруппа по экологическому мониторингу подтопления шахт вдоль линии разграничения", - отмечается в сообщении.
 
Ожидается, что ее возглавит международный эксперт и первое заседание подгруппы под его председательством состоится в сентябре.

Источник: https://korrespondent.net/
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