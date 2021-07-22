МАГАТЭ проверит ядерный материал в ОРДЛО

В Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе заявили о подготовке инспекции экспертами Международного агентства по атомной энергии к ядерному материалу на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом в среду, 21 июля, сообщает в Telegram украинская делегация в ТКГ.





Сообщается, что рабочая подгруппа ТКГ по социальным и экономическим вопросам организует визит экспертов МАГАТЭ для инспекции ядерного материала на двух объектах, расположенных в ОРДЛО.





В настоящее время рабочая подгруппа ТКГ по социальным и экономическим вопросам обрабатывает детали организации визита экспертов МАГАТЭ для инспекции ядерного материала на двух объектах, расположенных в ОРДЛО.

"В ТКГ создана экспертная подгруппа по экологическому мониторингу подтопления шахт вдоль линии разграничения", - отмечается в сообщении.

Ожидается, что ее возглавит международный эксперт и первое заседание подгруппы под его председательством состоится в сентябре.



