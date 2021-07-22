Украина призвала США и ЕС помешать запуску СП-2

Члены комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества призвали США и Евросоюз прекратить строительство и последующее введение в эксплуатацию газопровода Северный поток-2. Об этом в среду, 21 июля, говорится в совместном заявлении народных депутатов Украины о недопустимости запуска СП2, опубликованом на сайте ВРУ.





"Демократический мир должен продемонстрировать российскому агрессору единство и силу в защите своих основных ценностей. Украина это демонстрирует ежедневно, защищая Восточный фланг Европы", - говорится в заявлении.





Парламентарии обращают внимание на то, что с самого начала проект Северный поток-2 не был экономическим проектом, поскольку мощности украинской газотранспортной системы дают возможность увеличить прокачку газа в Европу в 2-3 раза. В то же время "Северный поток-2 создает реальные препятствия для диверсификации источников и маршрутов поставок энергоносителей в Европу".





Парламентарии акцентировали, что несмотря на начатую Российской Федерацией вооруженную агрессию против Украины в ответ на демократический европейский и евроатлантический выбор украинского народа, на попытку незаконной аннексии Крыма и оккупацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей, на продолжающуюся вооруженную агрессию и военные преступления со стороны России и атаки на нашу стратегическую инфраструктуру, а также на ежедневные убийства украинских граждан, Украина не изменяет своему выбору.





По состоянию на вечер 21 июля данное заявление подписали такие нардепы, как Руслан Стефанчук, Александр Мережко, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Андрей Клочко, Дмитрий Лубинець, Марина Бардина, Мария Мезенцева, Соломия Бобровская, Мария Ионова, Ирина Геращенко, Богдан Яременко, Владимир Арьев, Роман Лозинский, Андрей Шараськин, Елизавета Ясько, Ирина Фриз, Леся Василенко.





Напомним, Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока-2", пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса в сфере безопасности, связанного с газопроводом.



