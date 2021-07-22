Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.03
USD
27.16
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
22 июля 21, 11:28
Украина призвала США и ЕС помешать запуску СП-2
СП-2
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Парламентарии обращают внимание на то, что с самого начала "Северный поток-2" не был экономическим проектом, а политическим.
Члены комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества призвали США и Евросоюз прекратить строительство и последующее введение в эксплуатацию газопровода Северный поток-2. Об этом в среду, 21 июля, говорится в совместном заявлении народных депутатов Украины о недопустимости запуска СП2, опубликованом на сайте ВРУ. 

"Демократический мир должен продемонстрировать российскому агрессору единство и силу в защите своих основных ценностей. Украина это демонстрирует ежедневно, защищая Восточный фланг Европы", - говорится в заявлении. 

Парламентарии обращают внимание на то, что с самого начала проект Северный поток-2 не был экономическим проектом, поскольку мощности украинской газотранспортной системы дают возможность увеличить прокачку газа в Европу в 2-3 раза. В то же время "Северный поток-2 создает реальные препятствия для диверсификации источников и маршрутов поставок энергоносителей в Европу".

Парламентарии акцентировали, что несмотря на начатую Российской Федерацией вооруженную агрессию против Украины в ответ на демократический европейский и евроатлантический выбор украинского народа, на попытку незаконной аннексии Крыма и оккупацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей, на продолжающуюся вооруженную агрессию и военные преступления со стороны России и атаки на нашу стратегическую инфраструктуру, а также на ежедневные убийства украинских граждан, Украина не изменяет своему выбору.

По состоянию на вечер 21 июля данное заявление подписали такие нардепы, как Руслан Стефанчук, Александр Мережко, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Андрей Клочко, Дмитрий Лубинець, Марина Бардина, Мария Мезенцева, Соломия Бобровская, Мария Ионова, Ирина Геращенко, Богдан Яременко, Владимир Арьев, Роман Лозинский, Андрей Шараськин, Елизавета Ясько, Ирина Фриз, Леся Василенко.

Напомним, Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока-2", пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса в сфере безопасности, связанного с газопроводом. 

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Газпром: Северный поток-2 достроят в этом году
США ввели санкции против судов "Северного потока-2"
Запуск СП-2 уже не остановить
В РФ говорят, что Северный поток-2 достроят в 2021
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине не соответствуют "зеленой" зоне три области
noimageРазумков обратился к Конгрессу из-за Севпотока-2
noimageВ Киеве впервые выявили случаи штамма Дельта
noimageНепогода в Украине: двое погибло, семеро травмировано
noimageНа Донбассе за сутки три обстрела, ранен боец ВСУ
Лента новостей