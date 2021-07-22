Кулеба заявил, что СП-2 угрожает безопасности Украины

Украина инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по Северному потоку-2 из-за угрозы своей безопасности. Об этом в среду, 21 июля, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Тwitter.





Он написал, что Украина уже направила официальные ноты в Брюссель и Берлин, а также заявил, что "Северный поток-2" угрожает безопасности Украины.





"В соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации с ЕС Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по Северному потоку-2, который угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации энергетического союза ЕС. МИД уже направил соответствующие ноты в Брюссель и Берлин", - отметил Кулеба.





Известно, что соглашение, подготовленное США и ФРГ, предусматривает, что германская сторона будет готова принимать меры в случае, если Россия будет использовать поставку энергоносителей для оказания давления на другие страны либо будет предпринимать агрессивные действия против Украины, заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд.



