Сильнейший ливень накрыл ночью Одессу. Об этом в четверг, 22 июля, пишет Думская.





Как сообщают очевидцы, потоки воды текут по Балковской, Приморской, на Фонтане и Черемушках. В полноводные реки превратились Генуэзская, Французский бульвар и Дерибасовская, а также центральная аллея Аркадии.





Повалено массу деревьев, во многих местах в Одессе аварийное отключение света.





Поступают сообщения о подтопленных парадных многоквартирных домов. По информации гидрометцентра, в городе за час выпал 31 мм осадков.





Пилоты пассажирских авиалайнеров, которые должны были приземлиться в Одессе после часа ночи, приняли решение уйти на другие аэродромы. В частности, борт LOT, прибывший из Варшавы, вернулся, а самолет Azur Air Ukraine из Антальи улетел в Борисполь.



