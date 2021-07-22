Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.03
USD
27.16
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
22 июля 21, 11:36
Сильнейший ливень накрыл ночью Одессу
Одесса
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Ночной ливень, накрывший Одессу затопил десятки центральных улиц города превратив их в реки.
Сильнейший ливень накрыл ночью Одессу. Об этом в четверг, 22 июля, пишет Думская.  

Как сообщают очевидцы, потоки воды текут по Балковской, Приморской, на Фонтане и Черемушках. В полноводные реки превратились Генуэзская, Французский бульвар и Дерибасовская, а также центральная аллея Аркадии.

Повалено массу деревьев, во многих местах в Одессе аварийное отключение света.

Поступают сообщения о подтопленных парадных многоквартирных домов. По информации гидрометцентра, в городе за час выпал 31 мм осадков.

Пилоты пассажирских авиалайнеров, которые должны были приземлиться в Одессе после часа ночи, приняли решение уйти на другие аэродромы. В частности, борт LOT, прибывший из Варшавы, вернулся, а самолет Azur Air Ukraine из Антальи улетел в Борисполь. 




Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Пасха в Украине будет морозной: прогноз на майские праздники
Японию накрыл масштабный оползень. видео
Из-за наводнения в Крыму погибла женщина
Непогода на Закарпатье: подтоплены дороги
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине не соответствуют "зеленой" зоне три области
noimageРазумков обратился к Конгрессу из-за Севпотока-2
noimageВ Киеве впервые выявили случаи штамма Дельта
noimageНепогода в Украине: двое погибло, семеро травмировано
noimageНа Донбассе за сутки три обстрела, ранен боец ВСУ
Лента новостей