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22 июля 21, 11:46
В Украине третий день рост случаев COVID-19
COVID-19
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В больницы госпитализированы 402 пациента с коронавирусом. Скончался 21 человек, а выздоровел – 501.
В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 726 новых случаев заболевания коронавирусом COVID -19. Вчерашний показатель вновь превышен. Рост заболеваемости продолжается третий день подряд, сообщает Минздрав утром в четверг, 22 июля.

"Среди заболевших: детей – 52, медработников – 22. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 402 человека, летальных случаев – 21, выздоровел – 501 человек", – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (246), Донецкой (44), Одесской (42), Харьковской (41) и Сумской (37) областях.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 246 656 человек, выздоровели 2 183 003 человека, летальных случаев – 52 790.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев - 246
Винницкая обл - 22
Волынская обл - 1
Днепропетровская обл - 13
Донецкая обл - 44
Житомирская обл - 11
Закарпатская обл - 9
Запорожская обл - 34
Ивано-Франковская обл - 14
Киевская обл - 9
Кировоградская обл - 3
Луганская обл - 31
Львовская обл - 24
Николаевская обл - 19
Одесская обл - 42
Полтавская обл - 26
Ровенская обл - 5
Сумская обл - 37
Тернопольская обл - 6
Харьковская обл - 41
Херсонская обл - 35
Хмельницкая обл - 9
Черкасская обл - 23
Черновицкая обл - 7
Черниговская обл - 15

Источник: https://korrespondent.net/
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