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Новости
Украина
22 июля 21, 11:48
На Донбассе за сутки три обстрела, ранен боец ВСУ
Донбасс
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О фактах нарушений со стороны сепаратистов украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.
За минувшие сутки подразделения сепаратистов три раза нарушили режим тишины на Донбассе. Один украинский военнослужащий подорвался на неизвестном взрывном устройстве, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в четверг 22 июля.

Так, в направлении Авдеевки враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи Песков противник применял минометы 82-го калибра и противотанковые ракетные комплексы.

У Марьинки сепаратисты обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.

"По состоянию на 7:00 утра, 22 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет", – добавили в штабе.

Отмечается, что о фактах нарушений со стороны сепаратистов украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.

Источник: https://korrespondent.net/
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