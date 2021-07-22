На Донбассе за сутки три обстрела, ранен боец ВСУ

За минувшие сутки подразделения сепаратистов три раза нарушили режим тишины на Донбассе. Один украинский военнослужащий подорвался на неизвестном взрывном устройстве, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в четверг 22 июля.





Так, в направлении Авдеевки враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.





Вблизи Песков противник применял минометы 82-го калибра и противотанковые ракетные комплексы.





У Марьинки сепаратисты обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.





"По состоянию на 7:00 утра, 22 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет", – добавили в штабе.





Отмечается, что о фактах нарушений со стороны сепаратистов украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.



