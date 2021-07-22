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Новости
Украина
22 июля 21, 11:50
Непогода в Украине: двое погибло, семеро травмировано
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Сильный ветер срывал крыши со зданий и жилых домов, валил деревья. Жертвами стихии стали два человека. Семь пострадавших доставили в больницу.
В Украине из-за непогоды погибло два человека. Житель Донецкой области погиб из-за упавшего дерева, а на жителя Луганщины упала конструкция крыши. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"На территории Украины в результате порывистого (местами шквального) ветра и интенсивного дождя, в результате падения деревьев погибли 2 человека и 7 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы. Подтоплено 38 частных жилых домов и дворов, эвакуировано 18 человек", - говорится в сообщении.

Так, в Дружковке и Константиновке Донецкой области в результате падения деревьев было госпитализировано семь человек. В Дружковке, Константиновке, Славянске, Мирнограде, Ямполе и в селе Кондратовка Краматорского района повреждено 77 кровель (58 частных и 8 многоквартирных жилых домов, 3 школы и 8 административных объектов).

В результате падения конструкций крыши погиб житель села Мусиевка Миловского района Луганской области.

В Сватово были повреждены две кровли пятиэтажных жилых домов и частично крыша городской больницы, в Троицком повреждена крыша школы.

Также в ГСЧС отметили, что в ночь на 22 июля в Одесской области выпало около 31 мм осадков (80% от месячной нормы). В трех районах Одессы, Суворовском, Малиновском и Киевском, было подтоплено 38 частных жилых домов и приусадебных участков. Спасатели эвакуировали 18 человек из подтопленных домов и откачали около 2 тыс. м3 воды.

Добавим, на утро четверга, 22 июля, в Украине остаются без света 99 населенных пунктов.

Источник: https://korrespondent.net/
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