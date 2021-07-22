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Новости
Украина
22 июля 21, 12:04
В Киеве впервые выявили случаи штамма Дельта
больница,
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В Александровской больнице первичным тестированием выявлено шесть случаев штамма, материалы переданы для подтверждения.
В Киеве впервые выявили случаи коронавируса штамма Дельта, сообщает Департамент здравоохранения Киева в четверг, 22 июля.

"В Александровской больнице Киева первичным тестированием выявлено 6 случаев COVID-19 штамма Дельта. Исследования проведены благодаря специально закупленным больницей именно для диагностирования этого штамма реактивам. Сейчас биоматериал передан для подтверждения в Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины", - сказано в сообщении.

Штамм выявили у заболевших возрастом от 21 до 73 лет.

Как известно, штамм Дельта отличается высоким уровнем заразности, более коротким инкубационным периодом и агрессивным течением.

В связи с этим киевлян призывают вакцинироваться, поскольку "каждая вакцина, зарегистрированная в Украине с большой вероятностью защитит вас от смерти". 

Отметим, до этого в Украине было выявлено четыре случая штамма Дельта. Все пациенты уже выздоровели.

Источник: https://korrespondent.net/
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