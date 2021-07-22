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Новости
Украина
22 июля 21, 12:11
В Украине не соответствуют "зеленой" зоне три области
COVID-19
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Для попадания областей в "красную" карантинную зону необходимо, чтобы красному уровню соответствовали как минимум два показателя.
В Украине Киевская, Тернопольская и Херсонская области по эпидемическим показателям не соответствуют "зеленой" зоне. В этих регионах уровень динамики госпитализаций выше, чем должен быть в "зеленой" зоне. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

На Тернопольщине показатель динамики госпитализаций составляет 110%, хотя раньше он был в пределах 63,6% -88,9%.

В Киевской области динамика уровня госпитализаций - 54,4%, а в Херсонской - 50,7%.

Норма уровня общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным диагнозом или с подозрением на коронавирусную инфекцию должна составлять не более 50%.

Однако для попадания областей в "красную" карантинную зону необходимо, чтобы красному уровню соответствовали не менее чем два показателя. Поэтому пока Киевская, Тернопольская и Херсонская области остаются в "зеленой" зоне.

Тем временем в Киеве впервые выявили случаи штамма Дельта. В Александровской больнице первичным тестированием выявлено шесть случаев штамма, материалы переданы для подтверждения.

А в целом в Украине - третий день рост случаев COVID-19. В больницы госпитализированы 402 пациента с коронавирусом. Скончался 21 человек, а выздоровел – 501.

Источник: https://korrespondent.net/
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