В Украине не соответствуют "зеленой" зоне три области

В Украине Киевская, Тернопольская и Херсонская области по эпидемическим показателям не соответствуют "зеленой" зоне. В этих регионах уровень динамики госпитализаций выше, чем должен быть в "зеленой" зоне. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.





На Тернопольщине показатель динамики госпитализаций составляет 110%, хотя раньше он был в пределах 63,6% -88,9%.





В Киевской области динамика уровня госпитализаций - 54,4%, а в Херсонской - 50,7%.





Норма уровня общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным диагнозом или с подозрением на коронавирусную инфекцию должна составлять не более 50%.





Однако для попадания областей в "красную" карантинную зону необходимо, чтобы красному уровню соответствовали не менее чем два показателя. Поэтому пока Киевская, Тернопольская и Херсонская области остаются в "зеленой" зоне.





Тем временем в Киеве впервые выявили случаи штамма Дельта. В Александровской больнице первичным тестированием выявлено шесть случаев штамма, материалы переданы для подтверждения.





А в целом в Украине - третий день рост случаев COVID-19. В больницы госпитализированы 402 пациента с коронавирусом. Скончался 21 человек, а выздоровел – 501.



