Новый рекорд: от COVID привили 140 тысяч украинцев

За прошедшие сутки в Украине провели 139 441 прививку от коронавируса COVID-19. Это второй подряд рекорд с начала вакционной кампании, сообщает Минздрав в пятницу, 23 июля.
Так, первую дозу получили 76 169 человек, а полностью иммунизированы – 63 272 украинца.
Накануне в стране работали 743 мобильные бригады, 2 672 пункта прививки и 171 центр вакцинации.
Большинство прививок сделали препаратом компании Pfizer – 42 015. Меньше использовались вакцины Sinovac Biotech – 40 454, AstraZeneca – 30 047 и Moderna – 26 898.
С начала прививочной кампании привито 2 920 068 человек, из них получили 1 дозу – 2 920 066 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 619 131 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 539 197 прививок.
Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):
Напомним, 21 июля в Украине начался пятый этап вакцинации, в рамках которого привиться от коронавируса могут все украинцы старше 18 лет.
Также сообщалось, что до конца лета Украина получит 13 млн доз вакцин от COVID-19. Этого количества хватит для всех желающих.