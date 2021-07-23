Новый рекорд: от COVID привили 140 тысяч украинцев

За прошедшие сутки в Украине провели 139 441 прививку от коронавируса COVID-19. Это второй подряд рекорд с начала вакционной кампании, сообщает Минздрав в пятницу, 23 июля.

Так, первую дозу получили 76 169 человек, а полностью иммунизированы – 63 272 украинца.

Накануне в стране работали 743 мобильные бригады, 2 672 пункта прививки и 171 центр вакцинации.

Большинство прививок сделали препаратом компании Pfizer – 42 015. Меньше использовались вакцины Sinovac Biotech – 40 454, AstraZeneca – 30 047 и Moderna – 26 898.

С начала прививочной кампании привито 2 920 068 человек, из них получили 1 дозу – 2 920 066 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 619 131 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 539 197 прививок.

Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):

Киев - 14800 Винницкая обл - 2807 Волынская обл - 1009 Днепропетровская обл - 3906 Донецкая обл - 1603 Житомирская обл - 2928 Закарпатская обл - 2167 Запорожская обл - 2833 Ивано-Франковская обл - 914 Киевская обл - 5330 Кировоградская обл - 1002 Луганская обл - 690 Львовская обл - 3766 Николаевская обл - 2873 Одесская обл - 4009 Полтавская обл - 5310 Ровенская обл - 1063 Сумская обл - 2270 Тернопольская обл - 736 Харьковская обл - 4355 Херсонская обл - 1478 Хмельницкая обл - 2230 Черкасская обл - 4447 Черновицкая обл - 2019 Черниговская обл - 2624

Напомним, 21 июля в Украине начался пятый этап вакцинации, в рамках которого привиться от коронавируса могут все украинцы старше 18 лет.

Также сообщалось, что до конца лета Украина получит 13 млн доз вакцин от COVID-19. Этого количества хватит для всех желающих.